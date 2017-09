Retards de fins a una hora a la línia del TAV per un tren aturat a Figueres

La línia d'alta velocitat entre Girona i Figueres va patir retards acumulats ahir al matí a causa d'un comboi que va quedar aturat per una avaria a la catenària a l'estació de Figueres-Vilafant.

Segons va informar Renfe, l'avís de la incidència es va rebre a un quart de nou del matí, quan un tren d'alta velocitat que cobria el trajecte Barcelona-Lió va quedar parat a la zona de Figueres-Vilafant per un problema d'electrificació al tram.

Els 121 passatgers afectats van ser transbordats en paral·lel –i mitjançant passarel·les- a un altre tren. Protecció Civil va activar la prealerta del Ferrocat fins que no va finalitzar completament l'operació de transbord dels viatgers, una maniobra que va finalitzar poc després de les 10 del matí.



Altres trens afectats

De retruc, uns altres dos trens AVE direcció Barcelona van patir retards considerables: un va acumular una demora d'uns 40 minuts, mentre que l'altre –amb sortida prevista de l'estació alt-empordanesa a les nou i cinc minuts del matí- va patir més de 60 minuts de retard.

Segons va informar Renfe, mentre els tècnics d'Adif estaven reparant l'avaria al sistema d'electrificació, els trens d'altra velocitat havien de circular per via única en el tram entre Girona i Figueres. La demora dels combois era de 5 minuts de mitjana, amb un màxim de fins a 20 minuts.

Les queixes dels usuaris a les xarxes socials no es van fer esperar, com és habitual en aquests tipus de situacions. Una de les queixes posava de manifest que «L'AVE Girona-Barcelona no va. Encara no ha passat el comboi de les 9.11...», segons afirmava l'usuari Gabriel Genescà al seu compte de Twitter.

« Y mientras tanto en Girona, el AVE destino Madrid de las 9.11 ha salido a las 11.32. ¡Y en Barcelona, cambio de tren!», va lamentar la periodista Mónica Marchante a la mateixa xarxa social. Alguns usuaris es queixaven que els retards també afectaven els trens de la tarda.

Emergències de Catalunya també alertava a través de Twitter de la incidència: «AVE aturat a la sortida de Figueres per avaria a la catenària».