Un accident múltiple a l'N-141 a Bescanó deixa quatre ferits de poca gravetat

Fins a quatre persones van resultar ferides de poca gravetat en un xoc entre tres turismes que va tenir lloc la matinada de dilluns a dimarts a la carretera N-141 a Bescanó. El sinistre viari es va produir pels volts de dos quarts de sis de la matinada d'ahir a la «carretera de la Vergonya», a prop de Vilanna, a l'altura del quilòmetre 103,4.

A causa d'aquest accident de trànsit, la via va quedar tallada durant tres hores i segons el Servei Català de Trànsit,es van fer desviaments per Sant Julià de Llor i Bonmatí. La via va poder ser reoberta pels volts de dos quarts de nou del matí.

Aquesta via és un punt negre de les comarques de Girona i de fet, actualment es troba en obres en diversos punts.

En les tasques d'emergències hi van treballar efectius dels Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Segons les primeres informacions, dues persones van quedar atrapades a l'interior dels vehicles, i van poder ésser alliberades pels Bombers després de fer tasques d'excarceració.

En total, segons el Servei Català de Trànsit, finalment es van haver de lamentar quatre ferits de poca gravetat que van ser traslladats en ambulàncies pel SEM fins a l'hospital doctor Josep Trueta de Girona.