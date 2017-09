Un breu test determina la capacitat d'atenció i de memòria de pacients amb esquizofrènia

Un projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona amb participació d'altres centres, com la Universitat de Girona i la d'Oviedo, ha dissenyat un test de vint minuts que determina les capacitats d'atenció i memòria dels pacients amb esquizofrènia.

Investigadors de la Universitat Autònoma, en col·laboració amb la Universitat d'Oviedo i el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (Cibersam), han dissenyat una prova que permet determinar les capacitats cognitives dels pacients amb esquizofrènia.

La prova consta d'un grup de tests seleccionat pels investigadors que permet, en només vint minuts o menys, segons el cas, examinar en l'esquizofrènia la capacitat de memòria a curt termini, de rapidesa mental, així com les capacitats organitzatives.

La investigació forma part de la tesi doctoral de Sílvia Zaragoza, de la UAB, i els professors de la Universitat de Girona, Joan Vilalta i Manuel de Gracia l'han dirigit a nivell acadèmic, mente que els investigadors del Cibersam pertanyents al Departament de Psiquiatria de la UAB, Antoni Bulbena i Víctor Pérez, l'han tutoritzat i guiat.

La investigació ha estat publicada a la revista Schizophrenia Research:Cognitionés i és fruit d'un estudi pioner de sis mesos de durada en el qual han participat 257 professionals amb un panell de 700 persones representatiu de la població diagnosticada d'esquizofrènia a Espanya. Aquesta investigació, que es coneix sota el nom d'EPICOG-SCH, ha validat una bateria de quatre proves per realitzar el test.

Una de les principals novetats de la bateria de proves que han seleccionat els investigadors, dirigits per Silvia Zaragoza, radica en que, a més de ser breu, inclou test coneguts que són a disposició dels metges i psicòlegs experts en la salut mental.

A més, les proves ja existeixen traduïdes a molts idiomes per la qual cosa poden ser utilitzades en pacients de diferents procedències.



Fàcil de fer servir

Un altre avantatge de la bateria és la seva senzilla administració, el que facilita la seva utilització per part del personal sanitari per avaluar pacients amb esquizofrènia. El test permet al personal sanitari avaluar, estudiar i comentar símptomes de la malaltia que normalment no es tenen en compte i que faciliten tractar cada cas de la millor manera possible.

«En l'esquizofrènia, és desitjable que el pacient arribi a la màxima funcionalitat i independència possibles, tot i que no sempre acaba sent així», explica Sílvia Zaragoza. «Aquesta prova permet millorar l'adaptació del pacient a la seva vida. Per exemple, si un pacient és més lent mentalment, però no té afectada la memòria a curt termini, tindrà més possibilitats de tenir una vida independent que si la memòria està també afectada», detalla.

Aquesta bateria de proves constitueix un pas important per posar a disposició de pacients un examen específic, que pot realitzar-se a través dels centres de referència en salut mental o de centres privats. Després d'un examen inicial, els clínics també poden realitzar un seguiment de com evolucionen els pacients al llarg del temps o també confirmar si els canvis en la medicació empitjoren l'atenció o la memòria, queixes que són freqüents en les visites de rutina.