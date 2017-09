Celrà es burla la identificació dels responsables dels locals per votar l'1-O

Un centenar de veïns de Celrà (Gironès) han fet un vídeo per burlar-se de la identificació dels responsables dels locals on està previst votar el proper 1-O. A les imatges, hi apareix l'alcalde de la CUP, Dani Cornellà, i els veïns portant màscares amb la seva cara per simbolitzar, segons Cornellà, que "tots som responsables del referèndum". El batlle diu que la iniciativa l'han liderat persones vinculades al món de la cultura i el teatre del municipi i que, tot i que inicialment es demanaven una cinquantena de voluntaris, finalment es va doblar la xifra de participants. El vídeo, que rep el títol de 'El Malson', s'inicia amb Cornellà identificant-se com a responsable del col·legi electoral. Quan li demanen les claus, comencen a apareixen persones amb les caretes que s'assenyalen unes a les altres. Finalment, els ciutadans surten amb la cara descoberta al voltant d'una urna al crit de 'Votarem' i unes mans hi introdueixen dues butlletes, una amb un sí i l'altra amb un no.

Inicialment, estava previst enregistrar-ho dilluns i centrar-ho en les citacions als alcaldes per el seu suport al referèndum però la pluja va obligar a posposar-ho i, finalment, es va gravar dimarts incloent-hi les identificacions.

Cornellà ha explicat que tot plegat es va engegar dilluns quan un grup de veïns vinculats amb el món de la cultura van començar a difondre la idea i van organitzar-se a través de les xarxes socials i el 'Whatsapp'. Inicialment, estava previst enregistrar-ho dilluns i centrar-ho en les citacions als alcaldes per el seu suport al referèndum però la pluja va obligar a posposar-ho i, finalment, es va gravar dimarts incloent-hi les identificacions.

El vídeo, titulat 'El Malson', s'inicia amb una imatge de l'alcalde identificant-se com el responsable del local municipal previst per a les votacions de diumenge. Quan li demanen les claus, comencen a aparèixer altres veïns amb caretes que simulen ser Cornellà, assenyalant-se els uns als altres. L'enregistrament acaba amb una imatge conjunta de tots els participants sense màscares al crit de l'1-O 'Votarem'. Finalment, hi apareixen unes mans introduint dues butlletes, una amb un 'sí' a la independència i l'altra amb un 'no'. De fons, es pot sentir la música dels Looney Tunes, en una clara al·lusió al creuer instal·lat al port de Barcelona decorat amb els dibuixos animats de Warner Bros on s'allotgen agents de la policia espanyola

"La idea que ens van transmetre els organitzadors era que tothom s'identifiqués com a alcalde perquè tots som responsables del referèndum", detalla Cornellà. En aquest sentit, diu que el fet d'incloure butlletes amb el 'sí' i amb el 'no' busca deixar clar que "tots volem exercir el dret a vot i és una crida a defensar la democràcia, el dret a decidir i que no es persegueixin càrrecs públics" per donar suport a la convocatòria.