La Creu Roja diu que la tripulació del «C-Star» vol tornar al seu país, Sri Lanka

Personal de Creu Roja al port de Palamós, en l´operatiu per assistir la tripulació del «C-Star».

Personal de Creu Roja al port de Palamós, en l´operatiu per assistir la tripulació del «C-Star». diari de girona

La Creu Roja denuncia que els vuit tripulants del vaixell C-Star, al que la Generalitat ha prohibit entrar a Palamós per haver participat en el boicoteig de rescats de refugiats al Mediterrani, reclamen que se'ls pagui el sou per poder desembarcar i tornar al seu país, Sri Lanka.

L'entitat humanitària, que ha pujat al vaixell diverses vegades, assegura que l'embarcació «es troba en un estat d'abandó» i que té «els instruments bàsics per a la navegació avariats».



L'armador nega l'abandonament

Aquesta versió topa amb la del responsable del vaixell, Thomas Egerstrom, qui nega que se n'hagi desentès i defensa que les administracions no responen a les seves demandes. Per avalar aquesta afirmació, l'armador ha compartit les comunicacions que ha mantingut amb l'empresa de Palamós que actua com a consignatària del C-Star; els consignataris de vaixells representen els interessos de l'armador al port, una tasca que aquesta empresa ha assumit perquè així li ho va demanar Ports de la Generalitat.

Després de prohibir l'entrada del vaixell a Palamós i de la renúncia del consignatari anterior, l'administració li va demanar que contactés amb la nau per conèixer les seves necessitats. I, per aquest motiu, han intercanviat diversos correus electrònics en els quals l'armador demana provisions i es refereix a les necessitats de combustible. Però, les dimensions del port i les dificultats de trobar proveïdors fan que la situació continuï sense resoldre's; amb el combustible com un dels aspectes més problemàtics, ja que repostar al mar comporta un alt risc de vessament.

La intervenció que la Creu Roja va fer ahir al matí responia a una sol·licitud de Capitania Marítima de Palamós, que depèn del Ministeri de Foment, amb competències sobre les aigües on el vaixell està ancorat des del 17 de setembre. L'entitat hi va portar 90 litres d'aigua, 15 quilos de menjar preparat i 18 de fruita, llet amb pols, sucs de poma, pasta i arròs. El 21 de setembre, l'entitat humanitària ja hi va portar roba d'abric i aliments i líquids per a 3 o 4 dies.

Després de tornar del C-Star, la Creu Roja va dir que el vaixell –de bandera mongolesa i armador britànic– està a l'espera que el responsable «es faci càrrec del pagament del combustible i dels queviures sol·licitats». Respecte els tripulants, l'entitat va explicar que «tot i que no hi ha cap situació de salut alarmant, denoten cansament i reclamen desembarcar per poder retornar al seu país». Després de 10 dies aturat davant la costa de Palamós, la Creu Roja demana a les autoritats competents –Foment pel que fa a les aigües i la Generalitat, als ports– que accelerin la seva gestió i ajudin la tripulació «per raons humanitàries».