Indignació pel retard en l'assignació d'intèrprets per a l'alumnat sord

El retard en l´assignació d´intèrprets de la llengua dels signes per a l´alumnat sord d´ensenyaments post-obligatoris i que no es cobreixi tot l´horari lectiu ha mobilitzat la plataforma Volem Signar i Escoltar, que alerta dels perjudicis que pateix aquest col·lectiu.

Per expressar el seu enuig, l´organització ha llençat una campanya a través de les xarxes socials amb la que reclama la cobertura del servei i de totes les hores de classe, així com demana la solidaritat ciutadana. Un suport que moltes persones ja han manifestat a través de Twitter o de Facebook, amb fotografies en les quals sostenen un cartell on es llegeixen frases com «jo també sóc sorda. Intèrprets a l´aula, ja».

Tot i que aquest dilluns ja s´havien resolt la majoria de situacions pendents, la portaveu de Volem Signar i Escoltar, Marian González, va criticar que molts dels estudiants sords que cursen Batxillerat, Cicles Formatius i Programes de Formació i Inserció hagin hagut de començar les classes sense intèrpret. Així com també que encara n´hi ha alguns que esperen aquest professional.

El 14 de setembre, una de les entitats que formen part de la plataforma, la Federació de persones sordes de Catalunya (Fesoca), ja va alertar del «greu risc d´exclusió educativa dels joves sords estudiants» perquè, dos dies després de començar el curs, Ensenyament encara no havia assignat tots els traductors de la llengua dels signes. L´organització va denunciar que alguns dels alumnes que els havien sol·licitat van haver de començar les classes sense i que d´altres el tenien amb dedicació parcial. Llavors, Fesoca va criticar que no s´estiguessin cobrint totes les hores, cosa que –com van denunciar en un comunicat– impedia als joves «accedir a la informació i als continguts curriculars en igualtat de condicions que la resta dels seus companys».

El 8 de setembre, Volem Signar i Escoltar va entrar 3 cartes al registre d´Ensenyament, adreçades a la consellera, a la directora general d´Educació Infantil i Primària i al Servei d´Atenció a la Diversitat i la Inclusió, advertint del retard en l´aprovació del gruix de peticions d´intèrprets per a alumnat sord que fa la post-obligatòria en modalitat bilingüe –en llengua oral i dels signes. Ahir, González va explicar que la majoria d´aquests estudiants faran 19 hores de classe amb intèrpret i va remarcar que tant la seva plataforma com Fesoca «exigim el 100% d´hores cobertes amb intèrprets, volem igualtat d´oportunitats i que es compleixi la Llei 17/2010 de la Llengua de Signes catalana i la Llei d´Accessibilitat».