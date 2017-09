L'Ajuntament de Molló millora la piscina i la pista poliesportiva

L'Ajuntament de Molló ha realitzat diverses actuacions de millora de les instal·lacions esportives municipals: la pista poliesportiva i la piscina. Aquests equipaments es troben a la zona esportiva municipal, i presentaven diverses deficiències, com ara el deteriorament de les tanques perimetrals de seguretat, així com la il·luminació d'aquests espais per a la pràctica esportiva.

L'actuació ha permès la millora de la seguretat, privacitat i il·luminació dels esmentats equipaments.

Han substituït la tanca perimetral de la pista poliesportiva, que presentava forats i un fort deteriorament. L'adequació d'aquesta tanca s'ha fet mitjançant la substitució del reixat d'acer. També han canviaa tanca perimetral de bruc de la piscina municipal i han instal·lat un sistema d'encesa de l'enllumenat de la pista poliesportiva mitjançant fitxes.