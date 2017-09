La neteja de la cinglera de Castellfollit, al novembre

La neteja de la cinglera de Castellfollit de la Roca tindrà lloc al novembre. Segons ha definit l'alcalde de Castellfollit, Miquel Reverter (ERC), serà una neteja quirúrgica.

És a dir, els responsables de l'Institut Geològic de Catalunya i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, faran intervencions en els llocs on els geòlegs no han pogut accedir per culpa de la vegetació.

Reverter ha assenyalat que l'acció abastarà les dues parts de la cinglera, la del Fluvià i la del Turonell. Segons ell, la neteja serà la primera actuació del pla integral per protegir la cinglera de Castellfollit.

El novembre del 2015, la directora general de Polítiques Ambientals de la Generalitat, Marta Subirà, va acordar amb l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l'Institut Geològic de Catalunya treballar conjuntament en un pla integral de conservació de la cinglera per establir i xifrar les actuacions que cal fer-hi.

Això no obstant, el pla no va tenir una activació important fins que un despreniment de consideració a la part del Turonell provoqués la queixa pública de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca.

El 15 de febrer, un despreniment d'unes 70 tones de basalt va afectar la part posterior de dues cases del centre històric de la localitat que estan assentades sobre la cinglera del Turonell.

El despreniment va ser un més dels molts que ha patit la cinglera en dècades, però un dels més importants. Aquesta vegada, l'Ajuntament de Castellfollit va posar en dubte l'existència de Castellfollit en el futur, si l'Ajuntament no hi posava mesures i la situació de la cinglera va tenir un gran ressò mediàtic.

Va ser quan va tenir lloc una reunió dels agents compromesos en el pla de conservació de la cinglera i es van començar els primers tràmits administratius de cara a actuar en el cingle.

El primer pas concret va tenir lloc pel juliol quan el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar per unanimitat efectuar la redacció de la memòria tècnica i la redacció del plec d'actuacions per l'acció de neteja de la cinglera de Castellfollit de la Roca.

El segon tindrà lloc en la propera sessió plenàriade l'Ajuntament de Castellfolit. Segons ha explicat l'alcalde Miquel Reverter, tindrà lloc l'aprovació de les bases per al concurs públic per les obres de neteja de la cinglera de Castellfollit de la Roca.