Olot, Figueres, Lloret i Sant Hilari, premiats per l'enjardinament floral

Olot, Figueres, Lloret de Mar i Sant Hilari Sacalm estan entre els 11 municipis catalans que encapçalen el rànquing de Viles Florides amb 4 flors d'honor. Les 11 localitats han estat distingides amb 4 Flors d'Honor.

El reconeixement va tenir lloc a la gala Flors d'Honor 2017 feta fa pocs dies al Teatre Municipal de can Gomà de Mollet del Vallès. L'acte va ser presidit per la consellera d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, i va reunir unes 275 persones.

Els guardons Viles Florides són promoguts per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), la qual reconeix els municipis que treballen per a la transformació dels seus espais públics i la millora dels espais verds.



Millor Rotonda Florida



Per primera vegada, el certamen va distingir la millor rotonda florida de Catalunya. El guardó va anar a parar a la rotonda Peracaula de Sant Joan les Fonts. Es tracta d'una rotonda que està centrada per peces de basalt de gran format, un sortidor d'aigua. Als costats hi ha gespa i flors. La localitat també va ser reconeguda amb 3 Flors d'Honor.