La patronal dels apartaments nega la turismofòbia a Girona

El president de la patronal catalana d'apartaments turístics, el gironí Lluís Torrent, es va mostrar ahir molt molest amb les paraules d'Antoni Escudero dilluns passat, i va negar que a les comarques de Girona hi hagi turismofòbia, així com que sigui un greu problema el lloguer il·legal d'habitatges. Torrent, que estava present en la celebració del Dia Mundial de Turisme que va tenir lloc al castell de Biart, va arribar a abandonar l'acte abans d'hora, per mostrar el seu desacord amb les paraules del president dels hotelers gironins.

En el seu parlament, Antoni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, va demanar més contundència a les administracions per lluitar contra la proliferació de lloguer il·legal d'habitatges, un fet que al seu parer fomenta la turismofòbia. «Si no es regula el lloguer turístic il·legal, podem morir d'èxit», va advertir. A més, el, president dels hotelers va oferir les mateixes associacions per ajudar a posar fi a aquestes pràctiques «si falten recursos per fer les inspeccions pertinents».

Nega la turismofòbia a Girona

Ahir, Lluís Torrent, que presideix Federatur (Federació Catalana d'Apartaments Turístics), va sortir al pas d'aquestes declaracions, assegurant, en primer lloc, que «a les comarques de Girona no hi ha turismofòbia, no s'han registrat episodis com els de Barcelona». Va reconèixer problemes puntuals de convivència entre veïns i turistes en algunes poblacions concretes, però va recalcar que res no tenen a veure amb la turismofòbia.

Així mateix, Torrent va recordar que a les comarques de Girona «és on més apartaments regulats hi ha de tot Catalunya», i que tot i que és evident que hi deu haver casos d'habitatges no regularitzats, no es pot considerar que siguin problema greu. «Ja en començo a estar fart, que sempre rebem els mateixos, els dels apartaments», va explicar Torrent, el qual a més va indicar que s'havia posat en contacte amb Escudero per fer-li patent el seu malestar.