Pràctiques professionals a l´empresa sense traductor

La Mar Nadal, l´estudiant de Salt que el curs passat va aprofitar una visita de la consellera d´Ensenyament a l´institut Vallvera per reclamar-li més recursos per a l´alumnat sord com ella, haurà de fer 350 hores de pràctiques del cicle d´Administració i Finances sense intèrpret. Un fet contra el qual la noia es rebel·la perquè «les pràctiques són formació i necessito poder accedir a tota la informació que l´empresa m´ha de donar i, així, superar-les satisfactòriament i amb igualtat de condicions».

El seu cas exemplifica una realitat sobre la que la portaveu de la plataforma Volem Signar i Escoltar, Marian González, va alertar perquè de vegades només es cobreixen unes hores o cap. González va defensar que «a les pràctiques, la comunicació també és imprescindible perquè són per aprendre»; i va advertir que, en alguns casos, «les pràctiques es fan amb maquinària perillosa, com en els cicles de Mecànica».

Pel que fa a Mar Nadal, aquest curs acabarà el grau d´Administració i Finances amb l´assistència d´un intèrpret per a 19 de les 21 hores setmanals de classe que té. Ara, encara no ha decidit quines farà sense traducció a la llengua dels signes «perquè –argumenta– no hi ha cap assignatura que sigui menys important que l´altra». Sobre les pràctiques, que li agradaria realitzar en un bufet d´advocats, Nadal va discrepar de la justificació que ha rebut, segons la qual quan s´incorpori al món laboral no tindrà cap intèrpret. «El tema laboral és una altra dificultat que miraré de resoldre quan arribi el moment», va manifestar.