Recórrer 3.600 km i sis països per finançar la lluita contra el càncer

Setanta-vuit empleats europeus d'una companyia farmacèutica, dividits en sis equips, han recorregut en bicicleta els 3.600 quilòmetres que separen Alemanya del Regne Unit en divuit dies

Pedalar els 3.600 quilòmetres que separen Alemanya i el Regne Unit, passant per Suïssa, Itàlia, Espanya i França, i entremig, també per Girona, per recollir fons per a vuit organitzacions del continent dedicades a combatre el càncer i que formen part de la Unió Internacional contra el Càncer. Aquest és l'objectiu de la segona edició de la cursa cicilista Country 2 Country 4 Cancer, una iniciativa internacional impulsada per una companyia multinacional farmacèutica entre els seus treballadors.

L'itinerari, que va començar el 8 de setembre, s'allargarà durant divuit dies. En l'etapa europea hi participen 78 empleats de la companyia -entre els quals hi ha persones que han superat un càncer i d'altres que han patit la malaltia en el seu entorn més proper- que recorreran sis països diferents dividits en sis equips: el grup Nòrdic, el del Regne Unit i el Benelux, el de França, el d'Itàlia, el de Suïssa i Alemanya i el d'Espanya i Portugal. Cada un dels equips, de mitjana, farà uns 720 quilòmetres en tres dies.

En el cas de l'equip d'Espanya i Portugal, hi han participat una dotzena de corredors, que del 17 al 19 de setembre, han fet una etapa entre Catalunya i el sud-oest de França. Els cicilistes van sortir el dia 17 de la ciutat de Girona i, en el temps previst, van arribar el 19 a Salies de Bean.

A més, han animat familiars, amics i companys de feina a col·laborar amb donatius al web de la inciativa i que se sumaran a l'aportació de la mateixa companyia farmacèutica, Bristol-Myers Squibb, que ha anunciat que duplicarà cada aportació individual que es faci.