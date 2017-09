Treballadors de la Diputació fan una crida a la participació l'1-O

Un centenar de treballadors de la Diputació de Girona i d'organismes autònoms s'han concentrat aquest dimecres davant l'edifici de Palau per fer una crida a la participació aquest 1 d'octubre i apel·lant a drets com la llibertat d'expressió i el dret a vot. Al capdavant hi havia una pancarta amb la paraula 'democràcia' i s'han sentit frases com 'votarem' o 'independència'. Tot seguit, han llegit un manifest on han denunciat l'"ofensiva de repressió sense precedents" de l'estat espanyol per impedir-ne la celebració.

Una de les portaveus ha explicat que, a banda de ser treballadors públics, són ciutadans de Catalunya que han volgut donar suport al "clam" i a la situació que viu el país. El document ja compta amb 200 adhesions i esperen que empleats d'altres Diputacions a Catalunya segueixin el seu exemple, ja que són els primers en fer-ho. Entre els concentrats, hi havia diputats de la corporació i el president, Pere Vila.