Banyoles Voluntariat ambiental a l´estany

L'estany de Banyoles va acollir diumenge una jornada de voluntariat ambiental en la qual van participar una cinquantena de persones que van ajudar a millorar una zona natural. El Consorci de l'estany va explicar algunes de les tasques fetes a la zona, com la creació de llacunes, la recuperació de la cigonya blanca i l'actual projecte LIFE Potamo Fauna de recuperació d'espècies aquàtiques com la tortuga d'estany o l'eliminació d'espècies de fauna i flora exòtica. L'activitat va estar organitzada per Decathlon Girona i la Fundació Emys.