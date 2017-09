El Constitucional tomba la segregació de Medinyà

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern central contra la creació del municipi de Medinyà (Gironès), segregat de Sant Julià de Ramis, que va aprovar una llei del Parlament de Catalunya i que ara queda anul·lada.

L'Executiu central va recórrer aquesta norma i, amb això, la creació del municipi en entendre que vulnerava la Llei de Bases de Règim Local, atès que el nou ajuntament no compta amb almenys 5.000 habitants, com determina l'esmentada normativa, sinó només amb 866.

Tant la Generalitat com el Parlament van defensar la constitucionalitat de la llei amb l'argument de la competència exclusiva del Govern català per a la creació de nous municipis i van apel·lar a la tradició històrica de Medinyà com a entitat independent.

Però el Constitucional, en una sentència donada a conèixer avui, deixa clar que les competències regulades en l'Estatut sobre la creació de nous municipis han d'atenir-se a allò establert a la llei estatal i, en aquest cas, la pròpia llei del Parlament reconeix que Medinyà no compleix el requisit de població mínima per ser declarat municipi independent.