L'arquitecte Arnau Vergés farà l'itinerari personal per Olot

L'arquitecte, Arnau Vergés Tejero (Olot-1979), farà l'itinerari personal per Olot dissabte, dia 30 de setembre. Es tracta d'una programació d'itineraris per Olot organitzada per l'Arxiu de la Garrotxa. L'itinerari començarà a les 11 del matí, a la plaça de l'Estrella (actualment d'Espanya).

Vergés farà el guiatge per la ciutat jardí, coneguda també amb el nom d'Eixample Malagrida. El darrer nom està dedicat a l'empresari i financer, Manel Malagrida (Olot, 1864-Barcelona,1946), el qual va pagar la urbanització i va promoure-la.

Vergés explicarà si es pot donar per vàlid el model de ciutat jardí com a base del projecte de creixement més important de la història contemporània de la ciutat d'Olot.

Arnau Vergés treballa en el seu estudi d'Olot, des del 2004, i fa una tesi doctoral sobre l'eixample Malagrida d'Olot.