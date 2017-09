La vaga d'examinadors de Trànsit deixa més de 4.200 testos pràctics sense fer

Els examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT) estan en vaga des del mes de juny i està previst que continuïn així almenys durant tot el mes d'octubre. Aquesta situació genera que molts testos de conduir pràctics no s'hagin pogut fer i en total, hi hauria més de 4.200 proves que n0 s'han pogut realitzar.

La vaga de l'octubre s'ha convocat fa pocs dies i es dona el cas que aquesta nova mobilització encara deixarà més alumnes sense poder fer el test de conduir pràctic. El motiu: perquè en un mes normal si els examinadors fan vaga els dilluns, dimarts i dimecres, hi hauria almenys vuit dies que podrien fer el test.

Però aquest mes vinent en canvi, això es reduirà només a sis dies, ja que el divendres dia 13 d'octubre també han convocat aturada i perquè el dia 12 d'octubre és festiu.



Més alumnes sense prova

Aquesta situació per tant deixa encara més alumnes en una situació que s'arrossega des del mes de juny. Entre el juny i el juliol, la vaga va durar 20 jornades i això va suposar que uns 2.000 exàmens no es fessin.

Per part dels examinadors, des d'Asextra (Associació d'Examinadors de Trànsit) ahir per exemple, com es va donant en els darrers dies, es va assegurar que el seguiment de la vaga és d'un 70% a tot Espanya. I a Girona, dels vuit examinadors en actiu, tots excepte un, han secundat la vaga.

Aquesta és la tònica de les últimes setmanes per part dels examinadors de la DGT a Girona.

Des d'Asextra, en un comunicat recent on rebaten una carta escrita pel director general de la DGT, Gregorio Serrano, demanen la seva dimissió i en concret reclamen a «a l'autoritat competent que cessi immediatament del seu lloc a aquest càrrec polític i posi en el seu lloc a algú que tingui la capacitat i competència per resoldre-ho, perquè que no se li oblidi a ningú que tres de cada quatre examinadors estan lluitant per la dignitat del seu lloc de treball», en referència al seguiment de la vaga a tot Espanya.

Cal recordar que el motiu principal que ha portat els examinadors a la vaga aquest estiu és la falta de compliment dels acords de la DGT. Ja que segons els convocants, que compten amb el suport del CSIF, els han de pagar un increment salarial promès el 2015 quan es va posar fi a les mobilitzacions que també van portar el col·lectiu a la vaga.

La van desconvocar i part dels acords, segons Asextra, ara no es compleixen.