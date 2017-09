El vaixell «C-Star» marxa del port de Palamós i es planta a Barcelona

El vaixell C-Star continua davant la costa catalana però, des de dimecres a la matinada, ja no es troba a Palamós sinó a Barcelona. Deu dies després que la Generalitat li prohibís atracar en cap dels ports que gestiona, per la manca de documentació i el seu vincle amb un moviment xenòfob, l'embarcació va emprendre el rumb cap a un equipament titularitat de l'Estat. I per fer-ho, va esgotar les poques reserves de combustible que li quedaven.

El trasllat es va realitzar sense el coneixement del Departament de Territori i Sostenibilitat, que ahir al matí només va poder confirmar que el C-Star havia abandonat la Costa Brava en direcció a la capital catalana.

Tota la informació de què disposava la Conselleria era el contingut d'una notificació de Capitania Marítima, segons la qual el capità del vaixell havia decidit anar a Barcelona. I un cop allà, des de Territori van assenyalar que la Generalitat ja no hi té res a dir, perquè aquest port no és competència del Govern català sinó de l'Estat. De fet, aquest també ha estat l'argument de l'administració catalana durant la setmana i mitja que el C-Star ha fondejat davant de Girona perquè es trobava en aigües espanyoles.



Seguiment dels moviments

Al llarg de dimecres, la iniciativa CSTAR Watch, que monitoritza la posició del «vaixell anti-immigració» –tal com s'hi refereixen– a través de Twitter, va fer un seguiment de la ubicació de la nau a l'alçada del port de Barcelona. Durant hores, el remolcador de Salvament Marítim «Punta Mayor» es va mantenir a prop del C-Star; aquesta entitat pública depèn del Ministeri de Foment.

Des de la Marina Mercant a última hora de la tarda d'ahir van informar que no tenen previst actuar si no es produeix cap emergència de seguretat marítima, cosa que van negar que hagi passat fins ara. Pel que fa a l'entrada del vaixell al port, van assenyalar que el permís depèn de l'Autoritat Portuària de Barcelona que, segons informava el diari El País, ahir no havia rebut cap sol·licitud per atracar.



Intervenció de la Creu Roja

Davant la reacció de rebuig que va generar la presència del C-Star a Girona, el seu armador, el britànic Thomas Egerstrom, va reiterar que el contracte de lloguer amb l'organització ultradretana que el va noliejar a l'estiu va acabar a l'agost i va insistir en desvincular la seva activitat actual amb els xenòfobs de Defend Europe.

Durant els dies que ha estat aturat a Palamós, la Creu Roja va portar roba d'abric i aliments a la tripulació dues vegades –l'última, dimarts– i va constatar les condicions d'«abandó» que pateix tant de la nau que, segons van informar a través d'un comunicat, tenia els instruments de navegació avariats, i els vuit tripulants que hi ha a bord. Aquests són originaris d'Sri Lanka i, segons va transmetre l'entitat humanitària, volien cobrar el sou, desembarcar i tornar al seu país.