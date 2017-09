Càritas recapta fons per ajudar famílies amb fills castigades per l´exclusió social

El fet que les famílies amb fills siguin les més castigades per l'exclusió social ha portat Càritas Diocesana de Girona a organitzar un sopar benèfic per recaptar fons. L'objectiu de l'entitat és augmentar els recursos per finançar projectes destinats a aquest col·lectiu i, per avalar-ne la necessitat, Càritas es remet a les dades: d'una banda, que el 57% de les famílies que ha atès l'últim any té fills al seu càrrec i, de l'altra, que el 13% dels seus usuaris són menors.

L'àpat es farà el dijous 26 d'octubre al Mas Marroch de Vilablareix, que gestiona El Celler de Can Roca, i combinarà la gastronomia amb un espectacle de màgia inspirat en els valors de la solidaritat, que anirà a càrrec de David el Mag i Carles el Mag. El resultat es veurà en una vetllada amb el lema La Màgia de la solidaritat, un concepte que Càritas descriu com «la capacitat de reduir l'exclusió social i garantir que totes les persones puguin viure en dignitat i en un món més just».

Prioritat del suport educatiu

Ara, l'organització posa el focus en les famílies que tenen fills al seu càrrec perquè, com han comprovat, «són les més castigades per l'exclusió social i representen el 57% de les famílies ateses per les Càritas de la diòcesi de Girona». Dels seus projectes per a aquest col·lectiu, l'entitat destaca els de suport educatiu, perquè combaten l'absentisme i el fracàs escolar –«el primer pas cap a l'exclusió social», apunten–; i, també, els de lleure inclusiu, perquè tenen el propòsit de garantir la igualtat d'oportunitats d'infants i joves.

El curs passat, els programes educatius de Càritas van atendre prop de 1.000 menors i, pel que fa a l'actual, ha posat en marxa 30 Serveis d'Intervenció Educativa a 32 municipis gironins.

Els beneficis del sopar bènefic, que tindrà un preu de 75 euros, s'invertiran en el finançament de projectes de Càritas Diocesana de Girona. Les reserves es poden fer a través del seu web.