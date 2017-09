Escoles gironines organitzen activitats lúdiques per evitar que les tanquin

Les associacions de mares i pares (AMPA) de diverses escoles de les comarques gironines han organitzat activitats lúdiques durant tot el cap de setmana per evitar que les tanquin, en el marc de l'operatiu per aturar el referèndum de l'1-O. Tallers, projeccions, xerrades o sopars són algunes dels actes previstes des d'aquest divendres i fins dissabte. El president de l'associació de pares de l'escola Eiximenis, Joan Quer, no ha volgut vincular-ho directament al referèndum però ha remarcat que "nosaltres obrim l'escola perquè mai ningú ens la tanqui, l'escola és nostra i del barri". Des del centre escolar Joan Bruguera, la presidenta de l'AMPA, Mercè Martí, ha explicat que per avui tenien previstos diversos actes en el marc de la benvinguda del curs però que demà en faran més d'oberts a tota la ciutadania. A banda d'aquests dos centres, a Girona l'escola Pla i la Verd també ha previst actes lúdics per aquest dissabte. L'escola Frigolet de Porqueres (Pla de l'Estany), la de Mieres (Pla de l'Estany) i l'escola Pedra Blanca de La Pera (Baix Empordà) també han previst activitats per avui i dissabte.

"Decorar" el pati provisional, pintar, sopars, esmorzars, projeccions o xerrades. Aquestes són algunes de les activitats que les associacions de pares i mares han organitzat per mantenir obertes les escoles al llarg d'aquest cap de setmana i a les portes del referèndum de l'1-O d'aquest diumenge.

Eviten vincular-ho a la cita electoral i argumenten que alguns dels actes o bé ja estaven previstos o bé formen part de la programació d'inici de curs que es fa cada any. Malgrat això, admeten que la voluntat és que els centres no es tanquin, tal i com estableix l'ordre que la fiscalia ha fet als Mossos de precintar escoles i centres cívics que actuïn de col·legis electorals.

"Aprofitem aquest cap de setmana per posar al dia el nostre pati i fer una campanya festiva de treball amb totes les famílies que estan implicades en el projecte del centre", afirma Quer. "Fa un mes que teníem planificada la festa de benvinguda del curs però aprofitarem l'avinentesa per fer actes dissabte oberts a tothom", detalla Martí. Tot i això, Quer remarca que "la nostra escola defensa un projecte democràtic" i afirma que "aquests dies ens trobem interpel·lats a seguir lluitant pel dret a participar i a treballar perquè mai ningú ens tregui la llibertat".

"Nosaltres obrim l'escola perquè mai ningú ens la tanqui, l'escola és nostra i del nostre barri", insisteix. Per això, durant aquest divendres arreglaran banc i "decoraran" el pati provisional que tenen al centre. També han previst un sopar i dissabte continuar amb els actes. En el cas de l'escola Bruguera, des de quarts de cinc de la tarda s'hi estan realitzant tallers de circ, s'hi farà un concert i un sopar. Dissabte continuaran els tallers, es farà un dinar popular, jocs i una sessió de cinema.

Pel volts de les set de la tarda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha visitat l'Eiximenis per parlar amb els organitzadors dels actes i comprovar que tot funcioni correctament.



Més centres actius

Aquests no són els únics centres de les comarques gironines on s'estan fent activitats. L'escola Verd de Girona ha previst diversos actes per dissabte. S'iniciaran a les deu del matí amb un esmorzar de germanor i tallers. A les dues es farà un dinar i, a la tarda, jocs. Finalment, han organitzat un sopar i una 'Nit d'estels'. L'escola Pla de Girona també ha programat actes i al Pla de l'Estany, el centre escolar Frigolet de Porqueres també s'ha mantingut oberta aquest divendres després de la sortida dels alumnes. Els organitzadors han previst pintar el pati i fer un berenar sopar. També han acordat passar-hi aquesta nit i la de dissabte.

A Mieres, l'escola ha acollit tallers aquesta tarda i al vespre l'Ajuntament ha decidit traslladar-hi la celebració del ple municipal. L'escola Pedra Blanca de La Pera també ha fet activitats i ha previst una 'nit del pijama' que s'allargarà dues nits. El dissabte, de nou, obriran el centre als estudiants, faran un dinar popular i una sessió de cinema.



Un comitè de "defensa"

A Girona i Salt, diferents persones s'han organitzat per crear el Comitè de Defensa del Referèndum a aquestes dues ciutats. Aquest divendres a la tarda s'han presentat a set centres educatius (cinc de Girona i dos de Salt) per evitar que els precintin. Entre ells, l'Eiximenis. La idea que tenen és fins i tot dormir als col·legis electorals "per tal de garantir" que s'hi pugui votar el diumenge. Tot i això, ells mateixos admeten que dependrà de la voluntat de cada centre.

Els representants tenen un document organitzatiu on especifiquen que cal "una actitud serena i tranquil·la que no caigui en provocacions" i "evitar emprendre accions de caràcter individual". En cas que arribin forces de seguretat als centres, segueix el document, demanen fer "un mur humà" per a protegir-lo "davant l'accés de l'edifici". Finalment, fan un repàs als drets dels manifestants en cas de que els agents demanin que s'identifiquin o els detinguin.