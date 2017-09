Governació diu que seguirà essent municipi

La consellera de Governació i Administracions Públiques, Meritxell Borràs, va assegurar que Medinyà continuarà essent municipi digui el que digui el Tribunal Constitucional perquè «el Parlament així ho va aprovar». Borràs va criticar la «manca de sensibilitat» de l'alt tribunal envers una demanda d'un poble que va escollir democràticament «recuperar el seu estatus». La consellera va recordar que tot i que el poble no arriba a 5.000 habitants «és econòmicament viable» i ha demostrat «la voluntat» de revertir l'imposat el 1972. «Últimament veiem moltes reminiscències del franquisme», va dir, en referència també a l'1-O.

Per a Borràs, no és de rebut que el TC estableixi la llei d'estabilitat pressupostària (com LRSAL) per anul·lar la segregació. «Una llei franquista va fer que Medinyà deixés de ser municipi i ara, més enllà que no arribi als 5.000 habitants, sí que la gent ha demostrat que hi havia voluntat de ser poble i que això era econòmicament viable», va dir la consellera». «Per tant, el Constitucional ha tancat la porta a restablir la voluntat de la gent», va afirma. Tot i això, la consellera de Governació va dir que més enllà d'aquesta sentència –que no es pot recórrer– ara allò que mana és la sobirania del Parlament.

«És evident que per a nosaltres Medinyà existeix, i per tant és un municipi, perquè hi ha una llei aprovada pel Parlament de Catalunya», va dir la consellera. I va reiterar: «El Parlament així ho va establir i, per tant, és un municipi del país».