Preocupació per negligències i focs intencionats en un estiu amb 6,5 hectàrees cremades

La campanya d'estiu es preveia dura a les comarques gironines, a causa de la sequera perllongada (de fet, hi ha arbres als boscos que han mort) i el temor que els episodis de vent poguessin convertir un foc en un gran incendi. Sortosament, però, la demarcació tanca l'època de calorades amb només 6,25 hectàrees forestals cremades, una de les xifres més baixes dels darrers anys.

L'estiu del 2016, al territori, les flames van cremar 231,96 hectàrees; el del 2015, 69,47; i el del 2014, tan sols, 1,8. Encara es manté molt viu, però, el record del 2012, en què el fatídic incendi de l'Alt Empordà va suposar que la campanya es tanqués amb 10.788,95 hectàrees forestals calcinades.

Tot i que aquest 2017 la superfície cremada hagi estat minsa, els Bombers han arribat a fer gairebé 300 sortides per focs entre mitjans de juny i de setembre. Han estat més que l'any passat. En concret, se n'han fet 283 (de les quals 80 han estat per incendis agrícoles, 90 de forestals i 113, en zona urbana). En la meitat dels casos de focs forestals, els Bombers han pogut apagar les flames abans que s'estenguessin pel sotabosc. Però hi ha hagut 44 incendis en què el foc, tot i no fer massa mal, s'ha estès per arbustos i troncs.

Aquests focs són els que, en conjunt, han cremat 6,25 hectàrees. I és aquí on la investigació que n'han fet els Agents Rurals posa una crua realitat sobre la taula. Gairebé un de cada quatre incendis han estat intencionats. En concret, segons va explicar el cap dels rurals a la demarcació, Ignasi de Dalmases, hi ha hagut cinc focs a Vilopriu, que se sumen als 25 provocats d'ençà del 2010. Els altres cinc han començat a la zona de Cabanelles, Fontcoberta i Vilademuls. «Es tracta d'un nou focus», va precisar.