Clam del territori pel traçat de la línia d´alta velocitat entre Perpinyà i Montpeller

Clam del territori francès pel traçat de la línia d'alta velocitat que ha d'unir Perpinyà amb Montpeller. I que és l'únic que encara es fa amb vies convencionals.

Aquest traçat es va aprovar el febrer de l'any 2016 però ara, segons informen els mitjans de comunicació francesos, és un projecte que es troba aturat. I és que l'executiu d'Emmanuel Macron ha assegurat que volen prioritzar els «transports quotidians» en comptes de nous «grans projectes». De moment, no han especificat quins projectes són però sí que no volen més línies de gran velocitat.

Per aquest motiu, aquests dies hi ha mobilitzacions a la zona afectada i fins i tot hi ha una mobilització prevista. I és que a banda el tram de Montpeller també hi ha en joc un tram que manca a la zona de Tolosa i que també es fa en tren convencional.

Per això, tota la regió francesa del Sud-oest es mobilitzarà amb motiu del 25è aniversari de l'associació Eurosud Transportsa el 4 d'octubre a l'Hotel d'Occitanie a favor de l'alta velocitat i, especialment, de l'enllaç d'alta velocitat Montpellier-Perpinyà.

Per tal d'exigir a l'Estat francès que compleixi els seus compromisos. Mitjans de comunicació com el Midi Libre o L'Independant han creat també un formulari on els lectors es poden expressar a favor de la línia d'alta velocitat que uneix Espanya amb França.

Cal recordar que el 15 de desembre del 2013 es va posar en funcionament el servei que connecta, sense haver de fer transbordament, Barcelona, Girona i Figueres amb França a través de la línia del tren d'alta velocitat (TAV). Si es construeix el tram de Perpinyà a Montpeller, el temps s'escurçarà considerablement.