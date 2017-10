Col·legis ocupats i tractors bloquejant accessos a l'espera de començar l'1-O

Les hores prèvies a l'inici del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, previst per a les nou del matí del diumenge 1 d'octubre, registren més col·legis electorals ocupats per ciutadans que volen impedir que les seus siguin precintades per la policia per ordre judicial.



Aquest dissabte la delegació del govern a Catalunya ha afirmat que els Mossos d'Esquadra havien precintat 1.300 col·legis electorals i que només n'hi havia 163 d'ocupats. Els Mossos han negat haver precintat cap local i no han ofert cap dada. En tot cas, aquesta nit el volum d'ocupacions ha augmentat a diferents indrets del país, així com el nombre d'activitats programades. A banda, els pagesos s'han afegit a la protesta bloquejant amb els seus tractors els accessos a nombrosos col·legis arreu del país.



A les comarques gironines capitals de comarca com La Bisbal o Figueres, han vist com els veïns del poble s'han mobilitzat per evitar el precinte dels Mossos. En concret a la capital del Baix Empordà s'han ocupat els sis col·legis que hi ha. De fet, la decisió s'ha pres entre les diferents entitats del poble durant la tarda.



A Figueres, tot i que no tots els col·legis han obert, sí que se n'han ocupat nou. Altres poblacions gironines que han vist com els veïns es mobilitzaven ha estat Torroella de Montgrí (Baix Empordà) o Salt (Gironès).



A la ciutat de Girona, centenars de persones també han passat la nit en escoles com el Col·legi Verd (el president Puigdemont el va visitar) o centres cívics.



Els Mossos, com ja van fer aquest divendres, han passat pels diferents col·legis ocupats per interessar-se per les activitats que s'hi faran i advertir els veïns que hauran de desallotjar-lo abans de les 6 del matí de diumenge.



Els pagesos també han respost a la crida de les entitats que donen suport al referèndum. Els tractors s'han col·locat a punts estratègics a l'entorn de diversos col·legis electorals per impedir l'accés de vehicles policials. En són exemples el que s'ha situat a davant del col·legi electoral de Sant Julià de Ramis, on ha de votar Puigdemont.





Una quarantena de veïns passen la nit al pavelló de Sant Julià de Ramis on votarà @KRLS. Han protegit l'entrada amb un tractor #1oct pic.twitter.com/Ig7j1BP59k — Maria Garcia (@MariutGarcia) 1 d´octubre de 2017