Un despreniment obliga a circular els trens en via única entre Girona a Flaçà

Un despreniment a les vies del tren obliga a circular els combois en via única entre Flaçà i Girona. Aquesta situació es pot allargar fins demà, segons van assegurar ahir fons de l'Adif (Administrador d'Infraestructures Ferroviàries).

Aquesta situació va generar retards a la línia R11 que uneix Barcelona i Figueres de 20 minuts, segons va informar Renfe.

Tot i que usuaris van assegurar que dijous al vespre quan es va produir el succés, els retards superaven l'hora d'espera. A les xarxes socials, alguns usuaris van dirigir les seves queixes a través de Twitter denunciant la situació. Un d'ells per exemple, Jaume Alba preguntava a Foment, Adif i Renfe si «es pensa solucionar el tema de la caixa de la via 2 de Flaçà de la línia @rod11cat que impedeix als trens circular correctament retards i incoveinnents? Exigim una solució ja!»

La incidència que ha generat el despreniment es va produir aquest dijous a tocar de Celrà, en un punt on hi ha un canal de reg antic. Segons l' Adif, aquesta estructura es va desplomar i va provocar danys a la via i un forat. Que han afectat els fonaments. Aquest esvoranc fa més de tres metres d'amplada i ahir va sorprendre més d'un usuari que anava en un dels combois que es dirigien a Girona o en direcció cap a Flaçà per les seves grans dimensions.

Les tasques de reparació que afecten els trens entre Flaça i Girona estan previstes que finalitzin aquest diumenge si no sorgeix cap entrebanc, ja que segons la gestora de la infraestructura, es tracta d'uns danys molts importants. Això provocarà que fins diumenge, els trens que circulen entre Flaçà i Girona, només puguin circular per una via única.

Des del compte oficial de Twitter d'informació d'Adif asseguraven ahir que la incidència estava provocada per «causes alienes» a l'administrador en aquesta línia.

Segona incidència

Aquesta setmana no és l'única línia de tren que haurà patit retards per una incidència tècnica a les comarques de Girona. La d'alta velocitat entre Girona i Figueres va patir retards acumulats el dilluns al matí a causa d'un comboi que va quedar aturat per una avaria a la catenària a l'estació de Figueres-Vilafant.Els 121 passatgers van ser traslladats a un altre comboi pel problema elèctric a la catenària.