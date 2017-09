L'Oncolliga se suma a la sisena Setmana de la Prevenció del Càncer

La Fundació Oncolliga Girona se suma a la VI Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer que organitza la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, que se celebra fins el 8 d'octubre per conscienciar la població de la necessitat d'adoptar estils de vida saludables per prevenir la malaltia. Aquesta edició s'enfoca especialment als adolescents.

L'Oncolliga ha organitzat diverses sessions de l'espectacle L'Hort d'en Marçal, una obra de teatre adreçada a infants de 4 a 6 anys per promoure el consum de fruita i verdura, i dos tallers d'alimentació saludable a la carmanyola, a Ripoll i a l'Estartit.

L'espectacle L'hort d'en Marçal es representarà a les poblacions de Girona, Porqueres, Quart i Tordera. En acabar es farà un taller on cada nen farà una broxeta amb cinc classes de fruita per menjar-se-la al mateix moment. En el cas de Girona, la fruita que s'utilitzarà per fer el taller és una donació del Mercat del Lleó.