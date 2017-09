El relleu d´una regidora d´Olot, pendent del referèndum de l´1-0

La marxa de Fité va ser lamentada per l'alcalde i tots els regidors. Tots els membres del ple van fer-li una comiat abans de començar la sessió. Era regidora des del 2011 i només d'entrar va haver d'afrontar les retallades d'Ensenyament. Es va trobar amb anuncis de possibles tancaments d'escoles i de llars d'infants i de les conseqüents protestes de pares, mares i mestres.

Va ser l'única representant de l'Ajuntament en reunions força tenses, en les quals havia d'explicar el perquè de les retallades.

Ara, tenia les responsabilitats de Transparència, Sanitat, Economia i Govern Obert. Fité va coordinar l'obertura d'un portal de transparència dins de la pàgina web de l'Ajuntament.

Es pot dir que era una peça molt important en l'engranatge de l'equip de govern del PDeCAT-PSC.

El relleu per ordre de la llista del 2015 és Josep Ferrés Corominas, regidor de Mobilitat entre el 2011 i el 2015. Va entrar com a únic membre del partit Reagrupament. cat en una de llista de Convergència i Unió.

Durant la seva responsabilitat, l'Ajuntament va posar senyals lluminosos amb sensors electrònics i va aprovar un pla per reduir la sinistrabilitat viària, que encara s'aplica de manera progressiva. Ferrés coneix bé la maquinària de l'Ajuntament i va ser un regidor lloat i eficaç amb intervencions importants en els plens. Això no obstant, no ha confirmat que sigui el relleu de Fité.

Ha indicat que la seva resposta depèn del referèndum per la independència de demà, dia 1 d'octubre, i també del que passarà després. Josep Ferrés és el coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana a la Garrotxa. La idea de Ferrés és anar on faci més falta. Va opinar que no se sap si el procés continuarà després del referèndum. Després de Ferrés, l'11 a la llista era Josep Maria Coma.