La unitat d'Arrítmies del Trueta posarà 120 desfibril·ladors l'any

La nova Unitat d'Arrítmies de l'hospital Josep Trueta de Girona, que entrarà en funcionament abans d'acabar el 2017, permetrà implantar fins a 120 desfibril·ladors i fer 300 estudis electrofisiològics cada any. Aquest setembre ja han començat les obres d'adequació dels espais que ocuparà per capacitar l'hospital per fer unes intervencions que fins ara s'havien de programar a hospitals de Barcelona.

Des de fa uns mesos, l'hospital Trueta ja ha assumit la implantació d'una vintena de desfibril·ladors automàtics implantables cardíacs per als pacients que han d'estar hospitalitzats i monitorats fins a la implantació del dispositiu. Poder fer el procediment a Girona permet que l'espera es redueixi a pocs dies i que el Trueta mateix pugui fer-ne el seguiment posterior. Pel que fa a la resta de casos, entre 50 i 60, es continuaran derivant a l'hospital Clínic de Barcelona per implantar-lo el desfibril·lador, tal com fins ara es feia en tots els casos de Girona.

Quan la nova Unitat estigui plenament consolidada s'estima que cada any es posaran a uns 120 pacients de les comarques gironines aquests desfibril·ladors que estan indicats per a determinades persones que presenten arrítmies que poden ser mortals. Normalment, són pacients amb una insuficiència cardíaca molt avançada, amb cardiopatia isquèmica o malalties cardíaques genètiques.

També es continuarà fent la implantació de marcapassos, una tècnica que ja duen a terme els professionals de Cardiologia del Trueta, que n'implanten uns 700 cada any a pacients gironins.

A sala d'Electrofisiologia s'estima que cada any s'hi realitzaran uns 300 estudis electrofisiològics per detectar i tractar irregularitats en el batec del cor, a través de procediments per cateterisme.

S'invertiran prop de 4 milions d'euros entre les obres i l'aparellatge, que serà tecnologia de primer nivell. Ubicada a la sisena planta, la unitat constarà d'una zona de tractament de les arrítmies, d'un espai de control dels pacients i també compartirà amb la sala d'Hemodinàmica una zona de recuperació, amb vuit llits. Per a la creació de la Unitat d'Arrítmies s'ha hagut d'habilitar un nou espai per a la imatge cardíaca, que s'ha traslladat a la setena planta de l'edifici. Per a la nova Unitat d'Imatge s'ha adquirit aparellatge d'última generació que arribarà al centre en els propers dies.