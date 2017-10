Barricades en diversos pobles per evitar l'entrada de la policia

La ciutadania que vol votar aquest diumenge s'està mobilitzant per evitar que la policia pugui entrar als centres electorals on es vota pel referèndum i ho fa a través de barricades en alguns punts de les comarques de Girona.

Entre els municipis que n'han muntat hi ha Torroella de Montgrí, Castelló d'Empúries, Sant Jordi Desvalls i Santa Coloma de Farners.

Les formes de bloquejar la possible arribada dels agents ha estat variada. Des de bales de palla a Castelló, tractors a les entrades de Sant Jordi o plantada de contenidors a Torroella per evitar que s'entri en el carrer on hi ha el col·legi.

Veïns de Torroella darrere dels contenidors formant una barricada - Marina Yxart

En tots els punts, els ciutadans resisteixen. A Santa Coloma de Farners, s'ha optat per posar autocars a les entrades i també algun tractor.