Experts reclamen l´educació sexual dels discapacitats intel·lectuals per evitar abusos

El risc de patir abusos i la frustració per la incapacitat de gestionar les emocions o de canalitzar els impulsos sexuals són dos dels perjudicis que les persones amb discapacitat intel·lectual pateixen per manca d'educació sexual, un greuge que la Fundació Elna vol corregir. Per començar-hi a treballar, aquesta entitat privada sense ànim de lucre especialitzada en majors de 16 anys amb discapacitat lleu o moderada, ha organitzat la primera jornada a Girona que tractarà la sexualitat i l'afectivitat d'aquest col·lectiu des d'un punt de vista professional.

«La vivència del dia a dia» amb aquest col·lectiu ha impulsat la fundació a posar la sexualitat sobre la taula perquè, tal com va remarcar la seva directora, Montse Castellana, «tenen adolescències, joventuts i adulteses com qualsevol altre, però a destemps de l'edat cronològica». La psicòloga va dir que l'educació sexual de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament, amb les que Elna treballa, «respon a les mateixes necessitats sexuals i afectives» de tothom i reivindica que es faci «des de la família i des de menuts».



Pors i judicis de valors

Castellana va denunciar que «se'ls ha negat el dret a la informació i a l'educació» per les pors i els prejudicis de la societat. «Hem fet judicis de valors i s'ha pensat que tenen el sexe dels àngels perquè, moltes vegades, ni el propi adult dit normal té resolta la seva pròpia sexualitat», va reflexionar.

La directora de la fundació va lamentar que «pesa molt la por a les conseqüències, a un embaràs o a malalties de transmissió sexual» i va alertar que «la manca d'informació i d'educació fa que aquestes persones tinguin uns índex d'abusos sexuals superiors als de la població en general»; majoritàriament, va afirmar, causats «per adults coneguts d'ells». Per l'experta, «la millor protecció perquè una persona no sigui abusada és garantir una bona formació», en la qual «es treballa aprendre a dir que no, el concepte d'intimitat, detectar si estan abusant d'un mateix, conèixer el propi cos...».

Els abusos, però, volen que sigui el tema al voltant del qual giri la segona edició de la jornada. Pel que fa a la primera –amb capacitat per a 110 persones–, el programa inclou ponències de la psicòloga i sexòloga Gemma Deulofeu; de la periodista Laura Castro; de l'advocat i director de la Fundació Tutelar de les comarques gironines, Josep Maria Soler; i dels responsables de Tandem Team, el primer projecte de l'Estat que facilita l'acompanyament íntim de les persones amb diversitat funcional intel·lectual i física, Maria Clemente i Francesc Granja. La jornada es completarà amb una taula rodona en la qual participaran l'advocat Andreu Orofino, el doctor en Filosofia Joan Canimas i la psicòloga clínica Maite Villalon.

Montse Castellana va explicar que l'objectiu principal d'aquesta jornada és atendre professionals, que requereixen formació adequada, i famílies. Sobre aquestes últimes, pels organitzadors, l'èxit equivaldria a què «abordessin la sexualitat com un tema important pels seus fills i que se sentin acompanyades» davant d'unes necessitats que són «normals, naturals i saludables». «Moltes famílies ni s'imaginen que molts dels neguits que tenen els seus fills vénen d'aquí», va subratllar la directora de la Fundació Elna.