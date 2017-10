La Guàrdia Civil desallotja per la força el pavelló de Sant Julià de Ramis

La Guardia Civil ha desallotjat per la força el col.legi electoral de Sant Julià de Ramis, on havia de votar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Poc després de les nou del matí, amb les urnes a punt i la mesa ja constituïda, un centenar d'agents de la Guàrdia Civil han arribat fins al pavelló i han començat a dispersar per la força els centenars de persones que s'aplegaven a davant de la porta, on també hi havia un tractor per protegir-la.



En aquell moment s'han viscut escenes de màxima tensió, amb empentes i crits dels agents a ciutadans i mitjans de comunicació, després que les persones que esperaven a fora oposessin resistència a ser desallotjades. Alguns dels assistents han patit ferides de caràcter lleu. Paral·lelament, els responsables del col·legi electoral han guardat les urnes i les paperetes, fins que la Guàrdia Civil ha entrat al pavelló trencant les portes i emportant-se les urnes i altres materials en bosses d'escombraries.



Davant d'això, els centenars de persones que s'havien congregat al voltant del pavelló han seguit els cotxes de la Guàrdia Civil i s'han enfrontat novament als agents, que han fet un cordó de seguretat al voltant dels vehicles fins que aquests han marxat. Els crits de "votarem!" i "independència" han estat constants.



Mitja hora més tard, Carles Puigdemont, que finalment ha votat a Cornellà del Terri, s'ha presentat al pavelló per agrair el suport de la gent i ha estat rebut entre crits i aplaudiments.





Resolved el problema y no os escondáis tras la Guardia Civil. Esto no es normal en democracia!!! Es vuestro pueblo!!! pic.twitter.com/mBZv8XQVZX — Luis Rueda Martín (@luisrueda96) 1 d´octubre de 2017