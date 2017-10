L´estiu es tanca amb 16 morts en platges, rius i piscines, cinc més que el 2016

Els medis aquàtics de les comarques de Girona aquests mesos d'estiu s'han cobrat 16 vides. Aquest nombre de víctimes mortals suposa un increment de prop del 45,5% respecte a les del mateix període de l'any passat. El 2016 n'hi va haver onze en piscines, rius i platges.

Cal destacar que enguany la majoria de víctimes han estat en platges i que el perfil del finat és el d'un home, de més de 60 anys i estranger. Majoritàriament, de nacionalitat francesa. Enguany cal remarcar que el mes de juliol ha estat el més negre a les comarques de Girona pel que fa a nombre de víctimes mortals en medi aquàtic. Només en aquest mes han mort fins a 8 persones. Al juny, cinc, i durant l'agost, 3.

La primera víctima mortal de l'estiu va ser un nen de 10 anys que va perdre la vida en ofegar-se en una bassa de les hortes de Santa Eugènia, a Girona, el dia 14 de juny. Va anar a banyar-s'hi amb uns amics però no en va poder sortir i, quan el van trobar a l'aigua, els serveis mèdics ja no van poder-hi fer res.

El dia 17, només tres dies després del primer accident, va ser una jornada negra a la Costa Brava. La zona on més persones han perdut la vida aquest estiu. Un home i una dona van ofegar-se mentre es banyaven a Platja d'Aro i Roses respectivament.

El primer fet va succeir al migdia, quan una dona alemanya, de 79 anys, va morir a la platja Gran de Platja d'Aro després de patir una aturada cardíaca dins de l'aigua. I a la tarda a Roses, un turista francès de 80 anys va aparèixer surant inconscient a l'aigua de la platja del Centre i, malgrat que els serveis mèdics el van intentar reanimar, no el van poder salvar.

Per zones, cal destacar que l'Empordà –s'inclouen les dues comarques tant l'Alt com el Baix–, hi han mort dotze persones, totes en platges. A Platja d'Aro hi han perdut la vida quatre persones, essent els municipis amb més finats i a Roses, dues.

Els submarinistes també s'han convertit en un col·lectiu que ha tingut baixes enguany. Dues persones han perdut la vida. Una a l'Estartit i l'altra a Tossa de Mar.

El primer cas es va donar a la població de la comarca de la Selva el dia 17 de juny quan el cadàver d'un submarinista, que estava surant a l'aigua a uns 200 metres de la platja Gran, va ser rescatat per un vaixell de pesca recreativa. La víctima era un veí de Malgrat de Mar de 62 anys i nacionalitat espanyola.

Mentre que el segon cas, a l'Estartit, es remunta al 30 de juliol a l'Estartit. Un jove francès de 30 anys va morir ofegat mentre practicava apnea a la cova del Dofí de les illes Medes. El seu cadàver va ser localitzat pels GEAS de la Guàrdia Civil a uns 90 metres de l'entrada.

L'altre medi aquàtic on hi ha hagut una víctima mortal és la piscina. Una nena de 10 anys va patir un atac de cor a la piscina municipal de les Preses i va morir el 13 de juliol a l'hospital de Sant Pau de Barcelona després d'ingressar-hi en estat crític.

Cal recordar que durant l'estiu del 2016 la meitat dels banyistes morts van ser nens ofegats en piscines. Cinc criatures que van perdre la vida en caure accidentalment a l'aigua o que després d'ingressar a l'hospital no van poder superar les seqüeles.

388 ofegats fins al 15 de setembre

A tot Espanya durant aquest any han mort 388 persones ofegades entre l'1 de gener i fins al 15 setembre, segons dades de l'Informe Nacional d'Ofegaments de la Reial Federació de Salvament i Socorrisme.

Per sexes, cal destacar que 309 de les víctimes mortals eren homes i 79 dones. Quant al tipus de medi aquàtic, les platges lideren l'espai més mortífer, amb 205 casos, 44 fets més van tenir lloc en rius i 43 en piscines. També hi ha 96 casos més que es van produir en altres medis aquàtics.

L'informe també ressalta que la majoria de morts es van produir en zones no vigilades (345), mentre que la resta, 43, eren en espais amb servei de salvament.