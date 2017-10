Un milió d'euros per a la reforma de la residència geriàtrica de l'hospital d'Olot

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), va anunciar que l'Ajuntament d'Olot ha establert un acord amb la Fundació La Caixa perquè l'entitat aporti 500.000 euros a la reforma de la residència geriàtrica de l'hospital Sant Jaume d'Olot. Corominas va apuntar que per la seva part l'Ajuntament s'ha compromès a posar-hi 500.000 euros més. Així doncs, la inversió en la reforma de la residència serà d'un milió d'euros, els quals s'invertiran en el decurs d'aquest any.

L'alcalde va assenyalar la inversió a l'apartat de precs i preguntes del ple quan la regidora de la CUP, Anna Descals, li va preguntar per la reforma del geriàtric de l'hospital i per les utilitats de l'antiga planta d'aguts. Corominas va aprofitar la pregunta per posar en situació sobre l'estat actual del projecte de remodelació de la residència. Això doncs, va exposar que la cuina nova està acabada i que els serveis relacionats amb aquest espai estan en una fase molt avançada. Va concretar que el menjador està prop d'acabar-se.

El batlle va assenyalar que la primera àrea residencial per a disset persones està molt avançada. La nova residència estarà formada per àrees residencials amb zones de lleure i menjadors per a cadascuna. La idea és que els residents puguin portar una vida el màxim de similar a la d'una llar independent. També, segons ell, han resolt les sortides d'emergència i la recepció.



Obres en tres fases

Les obres de reforma de la residència estan valorades en un total de 3 milions d'euros i la previsió és repartir-les en tres fases. La idea és que les obres estiguin acabades abans del 2019

Pel que fa al que era l'hospital d'aguts fins ara han acabat la sala d'energies, una exposició del focus del sistema d'energies renovables que abasteix la plaça Mercat i els edificis públics del costat. Corominas va assenyalar que la part de les antigues habitacions està pendent de la tresoreria del municipi. Segons ell, l'ideal seria disposar de cabals per donar utilitat a un edifici públic de dimensions. Tot i això, segons ell, de moment només hi poden somiar.