Olot espera per votar al referèndum

Centenars de persones estan concentrades davant dels col·legis electorals d'Olot i la Garrotxa. Uns 150 davant de l'escola del Casal Marià, 200 a l'escola del Morrot, 100 al Teatre Principal, 150 a l' Escola de Música, 200 a l'Escola d'Art i 200 a l'Institut de Formació Professional. A la Garrota, hi ha 200 persones a l'Escola d'Art d'Olot al carrer Sant Antoni i 150 davant del centre cívic de l'Hostal Nou, a la Vall de Bianya. A Sant Esteve d'en Bas hi hagut acampada multitudinària i a Riudaura van treure les portes de escola,

Molta de la gent espera des de la cinc de matinada, d'altres han passat la nit a l'exterior i n'hi ha que estan dins dels col·egis des de divendres. Els Mossos d'Esquadra han visitat els locals electorals a partir de 2/4 de 7 del matí. Al Teatre Principal d'Olot han arribat dos Mossos que han demanat a la gent què hi feien, la gent els han contestat que actes cívics. Han apuntat el número de gent que hi havia hi han marxat entre apalaudiments. El mateix ha passat a l'escola del Morrot d'Olot. Ara, estan arribant les urnes.