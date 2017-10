Puigdemont crida a respondre a «repressió embogida» amb cues als col·legis

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet avui una crida als catalans a respondre amb noves "cues" davant els col·legis electorals previstos pel Govern com a punts de votació del referèndum, per respondre a la "repressió embogida" d'un Estat que actua amb "covardia".

En una declaració institucional gravada després d'haver votat a l'Ajuntament de Cornellà de Terri, Puigdemont ha subratllat que "la repressió contra la població que vol exercir el seu dret a votar no ha impedit que molta gent estigui votant", inclosos els membres del Govern.

"La indignació per aquesta nova onada de repressió embogida, amb violència injustificable contra gent pacíficament concentrada, és una resposta lògica en aquestes hores", ha dit Puigdemont, que ha afegit: "La resposta definitiva, serena, pacífica, la donarem avui, tornant a anar a fer cues, allà on no ens deixaven votar, amb paciència".

Segons Puigdemont, "els problemes de lentitud els anirem superant, perquè al final del dia siguin moltíssims els que hàgim exercit el dret a votar que ens és negat permanentment".

Puigdemont ha remarcat que "la resposta també vindrà demà i en els dies que vindran": "Hem de defensar el dret dels catalans a decidir el seu futur".

"Davant la covardia dels qui usen la violència i els recursos de manera il·limitada de l'Estat, m'admira i m'emociona la valentia dels milers de ciutadans que estan defensant les urnes i els col·legis electorals perquè la gent pugui participar", ha afegit.

Per a Puigdemont, "l'Estat espanyol està demostrant que només té la força i la imposició com a arguments per intentar convèncer els catalans".

"Porres contra urnes, violència contra civisme. Per aquest camí uns avancen cap a una vergonya que els acompanyarà per sempre, els altres mostren al món un coratge, una valentia i una dignitat que també ens acompanyarà per sempre", ha afegit.