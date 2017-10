Puigdemont denuncia la «repressió embogida amb violència injustificable» de l´Estat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciat la "repressió embogida amb violència injustificable" de l'Estat contra gent "pacíficament concentrada". Després de votar en el referèndum d'autodeterminació des de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, Puigdemont ha contraposat "les porres contra les urnes" i la "violència contra el civisme".

"Per aquest camí uns avancen cap a una vergonya que els acompanyarà sempre. Els altres ensenyen al món una valentia i un coratge que també ens acompanyarà sempre", ha afegit. Puigdemont també ha lamentat que l'Estat està demostrant que només té "la força i la imposició" com a argument per intentar convèncer els catalans que tenen voluntat de votar i ha denunciat la "covardia dels qui busquen la violència i els recursos de manera il·limitada de l'Estat".