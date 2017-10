Resultats referèndum: Consulta el teu municipi

El Govern de la Generalitat ha xifrat en 2.262.424 les paperetes no requisades al referèndum de l'1 d'octubre, el 90% de les quals favorables a la independència de Catalunya. Són xifres provisionals que ha fet públiques aquest dilluns de matinada el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull.

En total, les paperetes marcades amb el sí han estat 2.020.144, mentre que 176.566 han optat pel no, fet que representa un 7,8%. El vot en blanc ha obtingut el 2% del total de paperetes no requisades, 45.586 vots, i els vots nuls han estat 20.129, el 0,89%.

Turull ha remarcat que en uns 400 col·legis electorals no s'ha pogut exercir el dret a vot i totes elles sumaven un cens de 770.000 votants, tot i que el cens obert no permet saber del cert encara si aquests votants han pogut votar en altres col·legis.

Segons Turull, els experts consideren que en circumstàncies normals la participació hauria estat del 55% aproximadament, ja que molts votants han marxat dels col·legis quan han vist la repressió policial. Turull també ha explicat que encara falten per comptar uns 15.000 vots i els vots dels catalans a l'estranger, uns 7.000.

Els resultats finals es coneixeran en pocs dies. Respecte el recompte dels resultats del referèndum, Turull ha dit que s'ha fet de manera ordinària, com en altres comicis, i que ve avalat per la "solvència acreditada" d'acadèmics, experts i observadors internacionals. Malgrat això, ha admès que li hagués agradat que la sindicatura electoral encara funcionés. "No ens imputin a nosaltres si falten garanties, les ha trinxat l'estat", ha dit.



Font: Generalitat de Catalunya.