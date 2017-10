Unes 10.000 persones inunden Aiguaviva contra la repressió

Unes 10.000 persones s'han acostat a Aiguaviva per tal de donar suport als veïns que aquest diumenge van patir la repressió de la policia espanyola, en el referéndum de l'1-O. L'èxit de convocatoria ha estat tan important que els organitzadors han hagut de suspendre una manifestació prevista al final de l'acte.





Espectacular Aiguaviva..!!

Espectacular el Poble Català..!!

No esteu sòls davant aquests Fills De Puta Opresors..!! pic.twitter.com/kxcWczFFGD — Alex Il*lI (@Cooper_Morris) October 2, 2017

Un acte que ha començat amb tres quarts d'hora de retard -estava previst per a les vuit del vespre- degut a la quantitat de gent que volia accedir al municipi. De fet,. La concentració s'ha fet a la pista poliesportiva, onDurant l'acte s'han fet constants al·lusions al paper dels Mossos d'Esquadra i als Bombers que han rebut una llarga ovació quan, al final, han pujat a l'escenari.Els organitzadors de l'acte han anunciat que, tal i com ja ha fet el consistori de Sant Julià de Ramis. Entre les anècdotes curioses que han explicat els ponents destaca la d'un dels membres de coordinació del referèndum que va amagar les urnes amb els vots al seu cotxe, davant l'imminent entrada de la policia. Tot seguit va col·locar el vehicle davant de l'entrada del carrer on s'havia de fer la votació per evitar el pas de les furgonetes. "Els agents van pasar pel costat de les urnes i les paperetes i no se'n van adonar", ha ironitzat.