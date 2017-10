Concentració de veïns a Aiguaviva

Un centenar de veïns s'han concentrat aquest migdia a la plaça Constitucional d'Aiguaviva -rebatejada pels veïns, a cop d'esprai, amb el nom de plaça Constitucional- per expressar rebuig per 'l'atac militar', en paraules d'un veí, per part d'agents aniavalots de la Policia Nacional (nota: per aquí hi ha algú que parla de Guàrdia Civil, ho podeu confirmar plis?). L'Ajuntament parla d'un mínim de deu ferits i l'alcalde, Joaquim Mateu, ja ha anunciat que el consistori presentarà una denúncia col.lectiva per 'la vulneració de drets' que va representar l'actuació 'd'aquells energúmens'.

Des d'ahir, les banderes oficials onegen a mig pal i ha estat retirada la bandera espanyola, 'que no ens representa', diu Bosch.

Els veïns concentrats recordaven amb 'ràbia' i 'impotència' els fets d'ahir diumenge a la tarda, quan una trentena d'agents antiavalots van irrompre a la plaça i van carregat contra els veïns que hi celebraven un dinar popular. Els policies van ruixar els assistents amb gas pebre i van entrar a l'Ajuntament, d'on se'n van endur ordinadors i una urna amb paperetes buides, expliquen persones que van prendre part en l'organització de la votació. L'alcalde retreu a la policia que entrés a l'edifici sense mostrar 'cap ordre judicial'. 'Va ser un robatori', diu Bosc l'endemà dels fets. Per a l'alcalde, avui, 2 d'octubre, ès un dia de dol.

Un dels ferits es Pep Nadal, exrector de la UdG i veí del poble, que roman ingressat en un hospital, d'on es recupera de les ferides.