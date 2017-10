Cornellà del Terri decora els seus carrers i places amb alls

El passat cap de setmana es va celebrar a Cornellà del Terri la Fira de l'All. Molts carrers i places van exposar les diverses varietats d'all produïdes a la comarca. A més, la localitat va ser molt visitada per la degustació del botifall i per les diferents activitats lúdiques previstes com la fira d'artesania, la trobada de cotxes clàssics, les sardanes i l'espectacle Final de Foc a càrrec dels Senyors del Foc.