Jutgen un veí d´Albons per tenir un arsenal amb una trentena d´armes

Onze pistoles, vuit revòlvers, tres metralletes, una metralladora del calibre 7,98, quatre fusells del calibre 7,62, carabines del 22 i també, 2.500 cartutxos de diferents calibres. Així de ple estava l'arsenal d'un veí de la localitat empordanesa d'Albons l'octubre del 2013, quan la Guàrdia Civil li va decomissar prop d'una trentena de materials armamentístics de diferents tipus.

El cas es remunta al 2013. Els agents el van detenir a Celrà, en un moment en què l'home es trobava remenant alguna cosa dins el capot del seu vehicle. Davant la sospita que es pogués tractar d'una arma, els policies es van acostar a l'home i el van identificar. El van trobar manipulant una pistola del calibre 7,65 i que no disposava de cap tipus de documentació.

Posteriorment, els agents de la Guàrdia Civil van anar fins al domicili del detingut i en escorcollar-lo van trobar que tenia més armes, a més de la confiscada. Els policies van comissar-li un arsenal compost per una trentena d'armes que no tenien cap tipus de llicència.

L'home va quedar arrestat per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'armes i els agents van instruir les diligències corresponents, que van entregar-se al jutjat d'instrucció de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. La detenció de l'home era només un dels serrells d'una operació més gran que s'havia dut a terme dos anys abans, també a la demarcació de Girona i que estava directament relacionada amb la compra-venda il·legal d'armes.



Vuit anys de presó

Això va passar fa quatre anys, i durant aquesta pròxima setmana, l'acusat s'haurà d'enfrontar al judici per aquests fets. El ministeri fiscal ha demanat una pena de vuit anys de presó per un delicte de dipòsit d'armes de guerra. L'home té 62 anys, disposa de nacionalitat espanyola i no té antecedents penals.