Protestes per la massificació dels gorgs de les Planes

El lloc meravellós. Es tracta d'indrets d'aigües transparents i fredes que sorgeixen entre la vegetació i són vistos com un descobriment propi per la persona que els troba i els difon per internet

n grup de veïns de les Planes d'Hostoles ha fet pública la queixa per la saturació de banyistes i mals usos de les gorgues de la localitat.

Argumenten que fa uns cinc anys les gorgues del riu Brugent i de la riera de Cogolls només eren conegudes pels veïns i eren usades de manera ocasional pels joves de la localitat. En canvi, assenyalen que ara estan massa saturades de gent que no sempre es comporta.

Concreten que alguns dels banyistes deixen brutícia, aparquen malament, s'emporten verdures de l'hort, criden i, a vegades, es discuteixen amb veïns del poble.

Atribueixen la massificació a l'aparició dels gorgs en programes de televisió i a l'ús per part de l'Ajuntament de la imatge dels gorgs per les seves promocions. També critiquen que negocis del poble i entitats hagin fet servir els gorgs per a les seves campanyes.

L'alcalde de la localitat, Eduard Llorà (PDeCAT), ha defensat que l'Ajuntament no fa servir els gorgs per a la promoció turística del poble. Segons ell, l'Ajuntament fa el foment del turisme sobre la base de les activitats culturals i els espectacles de l'estiu. També ha opinat que al final els que escullen l'aposta pel turisme són els veïns, quan voten.



Acusacions

Llorà ha assenyalat que l'origen de les protestes dels veïns està en els veïns del mas can Poeti, una casa situada al costat del gorg que porta el mateix nom. Llorà ha explicat que els propietaris de la casa van tancar l'accés al gorg i l'Ajuntament va haver de fer-ne un per tal de garantir-ne l'accés públic. L'alcalde ha acusat els propietaris de voler ser els únics usuaris del gorg.

El propietari de can Poeti és Pablo Ouziel i viu a Victoria (Canadà). Abans va viure a Tailàndia amb la seva dona, la canadenca Karen Yen, on es dedicaven a protegir el medi natural. En veure que la legislació tailandesa no els donava cap possibilitat, fa 13 anys es van traslladar a les Planes, on van comprar Can Poeti en ruïnes. Van restaurar la casa i -segons ell- es van esforçar a protegir l'entorn del riu. Durant anys van viure en pau amb la natura i compartien el riu amb els veïns.

El trencament va passar quan fa cinc anys van descobrir que l'Ajuntament volia convertir el gorg en un lloc de turisme ecològic i, a més, es van enfadar pel que defineix de males formes i possibles irregularitats i van marxar al Canadà.



Obertura d'un camí

L'any passat, Ouziel va denunciar l'obertura d'un camí per part de l'Ajuntament cap a la zona de can Poeti al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Joncker.

L'alcalde, Eduard Llorà, ha explicat que fa una setmana va convocar una reunió amb la Xarxa de Custòdia del Territori, el cos d'Agents Rurals, lÀrea de Territori de la Diputació de Girona i la Fundació Emys. A la reunió -segons ell-, va convocar veïns i n'hi van anar, però no tots.

El motiu de la reunió era tractar les mesures que es podrien emprendre per tal de per aturar l'incivisme en els gorgs. Els assistents a la reunió van resoldre que de cara a l'any vinent, la Fundació ecologista Emys i la Xarxa de Custòdia del Territori faran un estudi per tal de proposar mesures pel foment del civisme.