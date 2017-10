La Garrotxa, aturada i incomunicada per l´aturada

Tractors, pneumàtics i gent barren l´entrada a la Garrotxa per Besalú

L´A-26 i l´antiga N-260 estan tallades al trànsit a Besalú. Hi ha tractors, pneumàtics i desenes de persones a les calçades de l´autovia i de la carretera n-260 en motiu de l'aturada general a Catulunya del 3 d'octubre. A l´autovia hi ha una filera de camions que esperen, mentre que a la carretera hi ha molts turismes de persones que volen sortir de la Garrotxa en direcció a Girona.

A les rotondes d´abans de les zones on hi ha els piquets, patrulles de Mossos d´Esquadra fan girar els conductors, perquè no es trobin atrapats en una zona sense sortides. També hi ha ,motoristes que indiquen als conductors aturats com aparcar al voral. Les ambulàncies i els vehicles d´emergències passen.



Tractors a la Vaga general de Catalunya

Una llarga columna de tractors ha travessat les Preses en direcció a la rotonda de la C-37, on hi ha piquets. També hi ha piquets a les entrades de la C-37 per Joanetes. Una manifestació ha travessat Argelaguer de banda a banda.