La Diputació de Girona no s'adhereix a l'aturada

La Diputació de Girona ha decidit no adherir-se a l'aturada de país que convoca per a aquest dimarts la Taula per la Democràcia. De la mateixa manera, tampoc ho faran les empreses que hi pertanyen, com ara el Conservatori de Música. Amb tot, els treballadors que ho vulguin podran sumar-se a la vaga general convocada pels sindicats CGT i IAC també per a aquest dimarts. Cal recordar que la setmana passada un centenar de treballadors de la diputació gironina van fer una crida animant a participar al referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1-O.