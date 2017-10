La Diputació de Girona s'adhereix a l'aturada de país, suspèn l'activitat institucional i tanca tots els organismes i ens

La Diputació de Girona s'ha adherit a l'aturada de país que ha impulsat la Taula per la Democràcia. El seu president, Pere Vila, ha signat per via telemàtica una resolució on ordena "suspendre l'activitat institucional i la prestació de serveis de la Diputació i tots els seus organismes i ens dependents" (per exemple, el Dipsalut, el Patronat de Turisme o el Conservatori). El text subratlla explícitament que "tots els centres de treball" que depenguin de la Diputació romandran "tancats" aquest 3 d'octubre, i tan sols es garantiran els "serveis d'emergències". A la resolució, Pere Vila també condemna "enèrgicament" les càrregues policials i recollint la voluntat de la Diputació, fa una defensa ferma del dret a decidir i dona "ple suport" al Govern i al Parlament perquè "segueixin defensant la voluntat del poble català".

La resolució, que Pere Vila ha signat de manera telemàtica, porta a la signatura la data d'aquest dimarts. L'escrit subratlla que "davant l'agressió dels drets fonamentals" dels catalans i com a resposta a les "actuacions violentes i criminals" de la policia espanyola i la Guàrdia Civil, la Diputació de Girona i tots els seus ens i organismes dependents s'adhereixen a l'aturada de país convocada per la Taula per la Democràcia.

Entre d'altres, segons expliquen fonts de la Diputació, l'escrit s'ha tirat endavant aquest mateix 3 d'octubre per protegir els drets dels treballadors. De fet, ahir mateix al vespre, mentre es polien aquests serrells, la consigna que es va trametre era que, d'entrada, no hi hauria aturada.

Ara, però, després de garantir els drets de la plantilla, Pere Vila ha tirat endavant la resolució. Als empleats, se'ls ha avisat via correu electrònic aquest mateix matí, dient-los que no anessin als centres de treball.

A la resolució, Pere Vila recorda que tant la Diputació com tots els seus organismes i ens dependents "rebutgen i condemnen enèrgicament les accions violentes que han provocat més de 800 ferits". A més, recull l'escrit, "manifestem el nostre compromís més ferm en la defensa dels drets civils i polítics així com del model de convivència de la societat catalana".



Tancats i activitat institucional suspesa

L'adhesió a l'aturada de país comporta que tant la Diputació de Girona com tots els seus organismes i ens dependents romanguin tancats. A més, s'ha suspès tota l'activitat institucional i la prestació de serveis. Només es contemplaran aquells "d'emergències", recull la resolució signada per Pere Vila.

Per últim, el text subratlla la clara voluntat de la Diputació de Girona de donar suport al Govern i al procés sobiranista. "Expressem la nostra voluntat de continuar defensant fermament el dret a decidir i donem ple suport al president i al Govern de la Generalitat, així com al Parlament de Catalunya, per tal que segueixin defensant la voluntat del poble català", recull la resolució.