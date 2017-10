En directe - Diverses carreteres gironines tallades per mobilitzacions

La Taula per la Democràcia, organisme creat per entitats i associacions com UGT, CCOO, les patronals PIMEC, CECOT, l'ANC i Òmnium, ha animat a aturar l'activitat laboral i comercial tot el dia i a sumar-se a les diferents mostres de rebuig a la violència a exercida per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional el dia del referèndum. Segueix aquí tota l'actualitat de l'aturada general d'aquest 3 d'octubre.





08.03 h - L'N-II, tallada

08.23 h - Carreteres tallades arreu del país

Calçada tallada (Retenció): N-II | MEDINYA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 726-726.5 | 08:05 — Trànsit N-II (@transitn2) 3 d´octubre de 2017

07.11 h - Talls a diverses vies de trànsit gironines

Una de les principals vies de trànist de Girona, l'N-II, també està tallada al seu pas per Medinyà. Consulta l'estat del trànsit en temps real Són més d'una desena les principals vies que resten tallades a primera hora del matí a Catalunya. Consulta l'estat del trànsit en temps real Diverses carreteres gironines estan tallades en ambdues direccions per mobilitzacions amb motiu de l'aturada general. Les vies principals són l'AP-7 en direcció sud a Cervià i Sarrià de Ter, la C-252 i la C-66 a Corçà i la C-63 a Vidreres. Consulta l'estat del trànsit en temps real