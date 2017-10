En directe - Diverses carreteres gironines tallades per l'aturada general

La Taula per la Democràcia, organisme creat per entitats i associacions com UGT, CCOO, les patronals PIMEC, CECOT, l'ANC i Òmnium, ha animat a aturar l'activitat laboral i comercial tot el dia i a sumar-se a les diferents mostres de rebuig a la violència a exercida per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional el dia del referèndum. Segueix aquí tota l'actualitat de l'aturada general d'aquest 3 d'octubre.





10.52 h - La vaga general arrenca amb un seguiment "molt elevat" segons la CGT

10.44 h - La C-31 a Palamós, tallada

10.40 h - L'Eix Transversal, col·lapsat, pels continus talls a la carretera

10.35 h - Situació a l'hospital de Figueres

10.33 h - Un Mercadona a Olot, tancat

10.29 h - L'aturada, a l'Alt Empordà

Els diferents grups de treball s'encarreguen de tenir-ho tot a punt per la cercavila de les 12h a la Rambla #Figueres #VagaGeneral3O pic.twitter.com/CYDBD6mOG3 — CUP de Figueres (@CUPdeFigueres) 3 de octubre de 2017

10.07 h - Tallen els accessos a l'aeroport de Girona

Foto: David Aparicio

09.58 h - Accions dels piquets a centres comercials com l'Espai Gironès i l'Hipercor

Desenes de manifestants barren el pas a l'Espai Gironès. #AturadaTV3 pic.twitter.com/BqfWM2bd1O — Isabel Pascual Sardó (@ipascualsardo) 3 d´octubre de 2017

09.55 h - ACTUALITZACIÓ - Les manifestacions per l´aturada general tallen les principals carreteres

Autopista AP-7 a Vilablareix, Sarrià de Ter, Cervià de Ter, a Constantí i Cardedeu

a Constantí i Cardedeu A-2 a Bellpuig i al Bruc

B-23 a Molins de Rei

Eix Transversal a Rajadell i Gurb

N-II a Medinyà i al Masnou

i al Masnou C-16 a Riu de Cerdanya, Sallent i Sant Fruitòs de Bages

C-15 a Vallbona d'Anoia

C-37 a la Vall d'en Bas i a Manresa

i a Manresa C-17 a Ripoll

C-252 a Corçà

C-63 a Vidreres i a la Vall d'en Bas

C-66 a Celrà

N-260 a La Seu d'Urgell

N-340 a Subirats

la T-11 a Tarragona

Talls a la C-65 a Llagostera i a la GI-514 a Medinyà .

. Se circula però amb molta dificultat a la Canonja, a l'A-7, amb quatre quilòmetres de cua; a l'AP-7 a Tarragona amb dos quilòmetres; a la B-30 a Sant Cugat del Vallès; a la B-23 al Papiol; a la C-32 a Cornellà i Mataró i a la C-37, a Valls.

09.48 h - Furgonetes de la Policia Nacional, preparades a Viladesens

09.46 h - Castells al mig de l'autopista AP-7 a Girona

09.44 h - Normalitat a l'aeroport del Prat, i molt poca activitat al Port de Barcelona

09.30 h - Promotors de l'aturada marxen al centre de Girona

Les companyes que estaven a Hisenda se'n van cap a l'Hipercor. Per defensar el dret a vaga de les treballadores!!#NiUnPasEnrere pic.twitter.com/upmMQ7o5Io — CDR Girona i Salt (@CDRGironaSalt) 3 d´octubre de 2017

08.55 h - Serveis mínims a Rodalies i Regionals

08.40 h - Actualització - Llistat de carreteres tallades arreu de Catalunya

AP-7 a Vilablareix, Sarrià de Ter i Cervià de Ter en sentit sud

N-II a Medinyà i al Masnou

C-37 a la Vall d'en Bas i a Manresa

C-252 a Corçà

C-63 a Vidreres i a la Vall d'en Bas

C-66 a Celrà

A-2 a Bellpuig; a la B-23 a Molins de Rei

Eix Transversal a Rajadell i Gurb

C-16 a Riu de Cerdanya i Sallent

C-15 a Vallbona d'Anoia

N-260 a La Seu d'Urgell

N-340 a Subirats

T-11 a Tarragona

C-37 a Valls (as alternatiu)

N-340 a Subirats

C-32 a Premià de Mar

C-31 a Sitges.

La vaga general convocada per la CGT, IAC, COS i Intersindical-CSC ha arrencat amb piquets actuant a diverses ciutats i carreteres des de primera hora d'aquest dimarts i està tenint un seguiment i impacte "molt elevat", segons ha informat la CGT en un comunicat.Una de les principals vies de la Costa Brava, la C-31, també està tallada.Només en el tram que va de Vic a Cervera, s'han produït fins a dotze talls. Un dels més importants i que s'allargarà fins a la una del migdia, és el que hi ha al punt quilomètric 123, a Rajadell (Bages), on els veïns s'han concentrat amb tractors i maquinària pesant per denunciar l'actuació policial que va patir el municipi veí de Fonollosa, de només 200 habitants.A l'Hospital de Figueres molts pacients que tenien visites, algunes prèvies a operacions concertades per demà, estan a les sales d'espera de consultes externa esperant ser atesos. Les persones que atenen als taulells d'informació no saben dir-los si podran ser atesos.L'acció dels piquets de la CNT Olot ha fet tancar un Mercadona a Olot.L'Ap7 i l'N-II està bloquejada a l'alçada d'Hostalets de Llers. Els tractors ocupen l'accés i els assistents han entrat a peu a l'autopista per tallar la via. Unes cinc centes persones participen del tall en un dels punts estratègics a a l'Alt Empordà on s'estan bloquejant les carreteres en protesta per la violència policial de diumenge.A l'NII a Bàscara la carretera està tallada des de primera hora del matí. Aquí es concentren a la travessia al seu pas per Bàscara impedint el pas de la majoria de vehicles.Els pagesos de la comarca s'han concentrat a diferents punts. S'espera que en marxa lenta vagin marxant cap a Vilamalla on tenen previs una concentració al migdia.A Figueres, davant el local de la CUP a la plaça Triangular han estat preparant-se durant la darrera hora per a preparar les activitats que es portaran a terme. La principal serà a les dotze a la Rambla.Els accessos a l'aeroport de Girona estan tallats per tractors. Alguns turistes arriben caminant fins les instal·lacionsEls piquets han barrat el pas a l'Espai Gironès (vídeo) i l'Hipercor, que a aquesta hora estan tancats.Les manifestacions per l´aturada general d´aquest 3-O per protestar contra la vulneració dels drets fonamentals d´aquest diumenge tallen una vintena de carreteres catalanes aquest matí, entre elles principals nusos de comunicació com l´AP-7, l´A-2, la C-25 o la B-23. Així, la circulació està interrompuda a :Cinc furgones de la Policia Nacional han estacionat poc després de les vuit del matí a la cruïlla de Viladasens amb Sant Jordi Desvalls.L'aeroport del Prat (Baix Llobregat) funciona amb "total normalitat" aquest matí, mentre que el Port de Barcelona està en mínims a causa que els estibadors secunden la vaga general de 24 hores en protesta per l'actuació policial durant el referèndum suspès pel TC.Fonts d'Aena han explicat que l'aeroport funciona amb normalitat aquest matí, durant la qual no s'han detectat cancel·lacions de vols ni retards i, que, encara que hi ha menys taxis del que és habitual, el servei també funciona amb normalitatDesenes de persones del grup promotor de l'aturada general estan passant per diversos centres de treball de Girona, entre ells l'Hipercor o la Delegació d'Hisenda.Normalitat a les estacions de tren gironines i de tot Catalunya, en una jornada amb molts menys passatgers coincidint amb l'aturada general. El Departament de Treball i el Ministeri de Foment han establert un dispositiu de serveis mínims a Renfe:L'ordre estableix que tant Rodalies com Regionals prestaran un servei del 33% durant tot el dia. D'altra banda, la mobilitat dels viatgers dels trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat s'assegurarà amb un servei del 76%.Les manifestacions per l´aturada general d´aquest 3-O tallen una vintena de carreteres catalanes, entre elles principals nusos de comunicació com l´AP-7, l´A-2, la C-25 o la B-23, segons el Servei Català de Trànsit. Així, la circulació està interrompuda a l´autopista a:Rencions, però de moment sense que estiguin tallades, a la B-10 i a la B-30 a Sant Cugat del Vallès en sentit Nus del Llobregat i en sentit Girona, respectivament.

08.03 h - L'N-II, tallada

08.23 h - Carreteres tallades arreu del país

Calçada tallada (Retenció): N-II | MEDINYA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 726-726.5 | 08:05 — Trànsit N-II (@transitn2) 3 d´octubre de 2017

07.11 h - Talls a diverses vies de trànsit gironines

Una de les principals vies de trànist de Girona, l'N-II, també està tallada al seu pas per Medinyà. Consulta l'estat del trànsit en temps real Són més d'una desena les principals vies que resten tallades a primera hora del matí a Catalunya. Consulta l'estat del trànsit en temps real Diverses carreteres gironines estan tallades en ambdues direccions per mobilitzacions amb motiu de l'aturada general. Les vies principals són l'AP-7 en direcció sud a Cervià i Sarrià de Ter, la C-252 i la C-66 a Corçà i la C-63 a Vidreres. Consulta l'estat del trànsit en temps real