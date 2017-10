Estudiants alemanys fan un intercanvi de pràctiques professionals a Blanes

Deu estudiants alemanys acompanyats de dues professores participen en un programa d'intercanvi amb l'institut Serrallarga de Blanes, on fan una estada d'un mes. Durant aquest temps, els joves participen en un projecte de mobilitat d'alumnes a l'estranger relacionat amb la formació en centres de treball. Així, els estudiants fan pràctiques en serveis municipals com la Biblioteca Comarcal, l'Arxiu Municipal, la Policia Local, l'Hospital Comarca o en hotels de Blanes i de Lloret de Mar. Això durant els dies laborables, perquè que els caps de setmana participaran en activitats i visites culturals, per exemple, a Barcelona, Girona, Figueres i Tossa.

Després seran alunnes del Serrallarga que viatajaran a Braunschweig, on faran un curs intensiu d'alemany i una estada de dos mesos. Aniran a una zona amb molta activitat industrial.