La Garrotxa inspira la competició de robòtica RoboCAT 2018

L'associació El Racó dels Robotaires ha obert les inscripcions a la tercera edició de la RoboCAT, el Campionat de Robòtica de Catalunya. El camp de competició de l'edició d'enguany s'inspira en la comarca de la Garrotxa.

Els tornejos locals de la RoboCAT 2018 tindran lloc a Barcelona (7 d'abril), al Camp de Tarragona (13 d'abril), a Girona (14 d'abril) i a Lleida (20 d'abril). El dissabte 5 de maig se celebrarà la Gran Final a l'escola Els Estanys de Platja d'Aro. La competició s'organitza amb la col·laboració de l'Ajuntament de Platja d'Aro, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Princesa de Girona (FPdGi). Tant per obtenir més informació com per formalitzar la inscripció es pot consultar el web www.robocat.cat.