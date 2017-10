Un litigi entre Olot i la Generalitat deixa sense ús un parc de bombers

Tres anys després que els bombers deixessin el parc de les Mates, les instal·lacions estan sense ús. La manca d'utilitat de l'espai deriva d'un contenciós entre l'Ajuntament i Patrimoni de la Generalitat per determinar la propietat dels equipaments.

La situació de les naus de l'antic parc va ser exposada en el darrer ple de l'Ajuntament d'Olot per la regidora, Anna Descals (CUP). Descals va preguntar: «Com ha acabat l'edifici dels bombers?».

Pel que fa al parc de bombers, l'aspecte exterior de l'edifici és bo. Es tracta d'un immoble d'obra vista d'aspecte sòlid que va ser construït el 1981. Consta dels garatges dels camions i de les dependències dels bombers.

Les instal·lacions van quedar desertes el 31 d'octubre del 2014, quan Interior va inaugurar l'actual parc de bombers situat al costat de l'Estadi Municipal.

Només d'haver-se buidat el parc, el municipi va demanar la reversió de la finca de la Generalitat a l'Ajuntament. És a dir, l'Ajuntament havia cedit els terrenys el 1981 i ara volia que li fossin tornats amb un edifici fet.

En aquell moment, tots els grups polítics van fer la seva proposta per a la nova utilitat de l'equipament.

El PSC va proposar fer-hi un escorxador per als productors de carn petits, ERC va apuntar cap a un espai d'emprenedoria i la CUP primer va proposar dedicar-lo a activitats culturals o esportives i després va demanar un referèndum.

Al cap de poc la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat va negar la reversió de la finca i la cessió de l'edifici a l'Ajuntament. Davant de la negativa, el novembre del 2016, l'Ajuntament va aprovar iniciar un contenciós contra la Direcció General de Patrimoni.

En aquell moment, l'alcalde va informar el ple del fet que els serveis jurídics del municipi donaven la raó a l'Ajuntament. Va qualificar el contenciós com un procés normal i una qüestió d'interpretació de lleis. També va manifestar que estava convençut que al final Ajuntament i Patrimoni arribarien a un acord.

Segons va explicar en el darrer ple l'alcalde Josep Maria Corominas (PDeCAT), en els anys de litigi l'Ajuntament ha guanyat una sentència però el Departament de Patrimoni l'ha recorreguda. Això no obstant, l'alcalde va reiterar que la Generalitat i l'Ajuntament d'Olot són amics.



Camp de futbol de les Mates

Anna Descals també va demanar pel camp de futbol de les Mates. Es tracta d'un equipament enganxat a l'antic edifici dels bombers. L'aspecte visual del camp és força dolent. Hi ha vegetació descontrolada, les baranes de metall estan rovellades i queden algunes sabates de futbol escampades pel terra.

Sobre el camp de futbol de les Mates, l'alcalde va explicar que és de propietat municipal i que l'Ajuntament havia demanat a la fundació Johan Cruyff per fer-hi un camp de futbol.

La fundació Johan Cruyff és una institució benèfica creada a Barcelona el 1995 per Johan Cruyff (1947-2016). La finalitat és donar suport a projectes esportius dirigits a nens amb discapacitat, amb la idea del paper essencial que l'esport té en el seu desenvolupament i millora de la qualitat de vida. També dona suport a joves que viuen en zones de més risc d'exclusió social i compten amb menys recursos.

De tota manera, l'alcalde va reconèixer que l'Ajuntament havia centrat els esforços en els camps de futbol del Morrot.

L'Ajuntament d'Olot ha invertit 1.700.000 ? en la construcció dels camps de futbol d'Olot a l'altra extrem de la ciutat. Es tracta de 2 camps: un amb capacitat per encabir 4 terrenys per a la pràctica del futbol base i 1 altre de més petit per la pràctica del futbol de les categories d'aficionats. Hi han fet uns vestidors de nova planta i un edifici de serveis.

Tot i haver-los començat el maig del 2016 encara no els han ben acabat. L'alcalde va exposar que demà dimecres (dia 4 d'octubre) tindrà lloc la reunió funcional entre l'Ajuntament i les constructores per tal de donar el vistiplau definitiu a l'obra.

A més, l'Ajuntament té activada la construcció d'espais esportius al barri de Sant Miquel. Es tracta del barri, al qual -en teoria- pertany el camp de futbol de les Mates, que des de fa temps presenta un aspecte de deixadesa important.